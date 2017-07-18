VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen basın açıklamasına Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası, Bayburt Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği, Bayburt Ziraat Odası ve kentte faaliyet gösteren sendika temsilcileri katıldı.