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VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ

Valilik toplantı salonunda Ağöğren, Akduran, Aşağıçimağıl, Başçimağıl, Helva, İğdir, Masat, Ortaçimağıl, Petekkaya, Taşçılar, Kıratlı, Maden ve Yaylapınar köylerinin muhtarlarını kabul eden Vali Ali Hamza Pehlivan, sorun ve talepleri dinledi.

VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ
18 Temmuz 2017 Salı 13:46

Vali Ali Hamza Pehlivan, sıkıntıların giderilmesi noktasında ilgili kurum amirlerine talimat verdi.Toplantıda İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, Devlet Su İşleri (DSİ) 225. Şube Müdürü Recep Ergen ve ilgili birim amirleri hazır bulundu.​

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