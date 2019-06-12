 ﻿
BAYBURT BELEDİYESİNDEN BAYRAMDA ÜCRETSİZ HİZMET
banner399

Vali Ali Hamza Pehlivan, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu inşaatında incelemelerde bulundu.

Bayburt – Erzurum Karayolu üzerindeki Eğitim Kampusu içerisinde inşaatı devam eden spor salonunu dolaşan Vali Pehlivan, yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Vali Pehlivan yapım çalışmalarının yeni eğitim öğretim sezonu öncesinde tamamlanarak tesisin hizmete hazır duruma getirilmesi için ilgililerden gerekli hassasiyeti göstermelerini istedi.

Vali Ali Hamza Pehlivan, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu inşaatında incelemelerde bulundu.
12 Haziran 2019 Çarşamba 17:32

Vali Pehlivan incelemeleri sırasında tespit ettiği eksikliklerin giderilmesi için yüklenici firma yetkililerine talimat verdi.

Vali Ali Hamza Pehlivan’a, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Serdal Salık, İnşaat ve Emlak Hizmetleri Şube Müdürü Serdal Şeker,Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik personeli ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.

 

İlgili Galeriler
Büyük İstanbul İftarı
Büyük İstanbul İftarı
Demirözü gençlik dernek iftarı
Demirözü gençlik dernek iftarı
Eyüpsultan Birlik gecesi
Eyüpsultan Birlik gecesi
Arpalı Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Polattimur
Arpalı Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Polattimur
Önceki Haber
AK Parti Gençlik kollarından Gazetemize Ziyaret..
Sonraki Haber
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Heyeti Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası dolayısıyla Vali Ali Hamza Pehlivan’ı ziyaret etti.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.