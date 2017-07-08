VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN MESAİSİNE ESNAF ZİYARETİYLE BAŞLADI

Vali Ali Hamza Pehlivan, mesaisine esnaf ziyaretleriyle başladı. Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan esnafları dolaşan Vali Ali Hamza Pehlivan işletme sahipleriyle görüştü. Sohbet ettiği dükkan sahiplerine satışların durumunu sordu.

Cadde esnafını ziyaret etmesinin ardından bir çay ocağında vatandaşlar ile bir araya gelen Vali Ali Hamza Pehlivan sorun ve talepleri dinledi. Bir süre vatandaşlara sohbet eden Vali Pehlivan daha sonra Kazım Köklü ve Taşhan Caddesi üzerinde bulunan esnafları ziyaret edip bol kazançlar diledi.

Ziyaretlere ilişkin yaptığı açıklamada toplumun her kesimini kucaklayan bir yönetim anlayışı benimsediklerini ifade eden Vali Ali Hamza Pehlivan, “Zaman zaman çeşitli toplantılar düzenleyerek esnafımızın, vatandaşımızın sorun ve taleplerini dinleyeceğiz. Bugünkü ziyaretlerimizde bunun için bir ön adım olsun istedik. Esnaflarımızı ziyaret edip sorun ve taleplerini dinledik. Bayburt’u hep birlikte geleceğe taşıyacağız.” dedi.​