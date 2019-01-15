Öğretmen Evi’nde düzenlenen ve temel konusu madde bağımlılığıyla mücadele olan koordinasyon toplantısı Saygı Duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Toplantı açılışında çeşitli değerlendirmelerde bulunan Vali Pehlivan daha sonra madde bağımlılığıyla mücadele hakkında konuştu.

Vali Pehlivan madde bağımlılığının göz ardı edilemeyecek hayati bir konu olduğunu belirtti. Madde bağımlılığının, uyuşturucunun insanı, insanlığı yok eden terör gibi bir bela olduğunu dile getiren Vali Pehlivan, “Ülkemize yönelik diğer şer konularda olduğu gibi bu konuda da bir saldırı söz konusu. Hem ticareti hem de ülkemizin bu işin kaynağı olduğu konusunda izlenim oluşturma çabası var. Tabi bu odaklar şer faaliyetlerine devam ederken kolluk kuvvetlerimiz de boş durmuyor. Madde bağımlılığıyla mücadele konusunda güvenlik güçlerimiz çok ciddi, kapsamlı ve başarılı operasyonlar gerçekleştiriyor. İçişleri Bakanlığımız teknolojiyi de devreye sokmak suretiyle bu konuda önemli adımlar atıyor. Bunlardan biri ‘UYUMA’ uygulaması. Bu uygulamayı cep telefonlarına indirip sadece bir mesaj göndererek ihbarda bulunarak uyuşturucuyla mücadeleye katkı sağlayabilirsiniz. Bildiriminiz anında ilgili kurum ve kuruluşlara iletilerek gerekli çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bu ve benzer uygulamalarla madde bağımlılığıyla olan mücadele ağını genişletiyor.” dedi.

Vali Pehlivan bağımlılıkla mücadelenin toplumun bütün kesimleriyle iş birliği içerisinde yürütülmesi gerektiğine dikkat çekerek bu konudaki çalışmalarının sürekliliğinin önemli olduğuna değindi. Vali Pehlivan sözlerine şu şekilde devam etti: “Gençlerimizin madde bağımlılığından uzak durması için canla başla mücadele etmek zorundayız. Madde bağımlılığıyla mücadele konusunda eşgüdümü sağlamak için Türkiye genelinde bütün il ve ilçelerde toplantılar yapılıyor. Burada siz değerli Muhtarlarımızdan ricamız diğer her konuda olduğu gibi madde bağımlılığı konusunda da azami hassasiyet göstermenizdir. Allah’a şükür Bayburt’ta bu açıdan iyi bir noktadayız. Fakat dikkat etmemiz gereken bu işlerin azar azar başladığıdır. Geçlerimizi, çocuklarımızı bunlara alıştırmaya tevessül edenler bir kereden bir şey olmaz mantığıyla hareket ederek onları bağımlılık derecesine götürebiliyor. Bağımlılık sorunuyla hep birlikte el birliği ve işbirliği ile mücadele edelim. İlimizde oranın çok düşük olmasını fırsat bilerek bu işin kökünü temizleyelim ki büyümesin ve çoğalmasın.”

Vali Pehlivan bağımlılık yapan madde kullanımı hususunda karşılaşılabilecek en küçük bir girişimin dahi ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilmesini ve durumun görmezlikten gelinmemesi gerektiğinin altını çizdi. Bu kapsamda her ilde olduğu gibi Bayburt Valiliği bünyesinde de madde bağımlılığıyla mücadele komisyonu bulunduğunu hatırlatan Vali Pehlivan, “Orada bütün paydaşlarımızla konunun bilgi, bilinç, maneviyat gibi çeşitli boyutları ve takibine yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Bundan sonra da bu kapsamdaki çalışmalarımız devam edecek. Siz değerli Muhtarlarımızdan Köylerimizde, Mahallelerimizde karşılaşabileceğimiz muhtemel vakalara karşı duyarlı olup ilgili kurum ve kuruluşlarımızla irtibat içerisinde, etkili iletişim içerisinde olmanızı istiyoruz. Temel gayemiz toplumun sağlığını, huzurunu ve esenliğini daim kılmaktır. Bunu bozmaya yeltenenler ile hep birlikte mücadele etmeliyiz.” dedi.

Toplantı Gümüşhane Yeşilay Cemiyeti Şube Başkanı Selman Eroğlu ile Psikolog Osman Özcan’ın katılımcıları madde bağımlılığıyla mücadele konusunda bilgilendirmesinin ardından sona erdi.

Öğretmen Evi’nde düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan, Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın, Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, İl Emniyet Müdür Vekili Murat Güney, Köy ve Mahalle Muhtarları, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.