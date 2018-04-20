Vali Ali Hamza Pehlivan Merkez’e bağlı Mutlu Köyü’nde ikamet eden Kore Gazisi 93 yaşındaki Kemal Kalacoş’u ziyaret etti.

Köye gelişinde Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa ve Kalacoş’un aile yakınları tarafından karşılanan Vali Pehlivan daha sonra Gazi Kemal Kalacoş ve ailesiyle evinin bahçesinde bir araya geldi, sıcak bir sohbet gerçekleştirdi. Gazi Kemal Kalacoş ile hasbihalde bulunarak sağlıklı uzun ömürler diledi.

Vali Pehlivan, ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bayburt’ta gerçekleştirdiği ziyarette yanına gelerek hatırını sorduğu anın fotoğrafını Kalacoş’a hediye etti. Sürpriz hediye karşısında duygulandığı gözlemlenen Kalacoş “unutulmaz” olarak nitelendirdiği sahnenin fotoğrafı için Vali Pehlivan’a teşekkür etti.

Vali Pehlivan, bir müddet bilgi alışverişinde bulunduğu Kalacoş ve aile yakınlarına misafirperverliklerinden ötürü teşekkür ederek ziyaretini sonlandırdı.

Vali Ali Hamza Pehlivan’a ziyareti sırasında Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Haluk Akkoyunlu, Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Gazi Selami Köksal ile Mutlu Köyü Muhtarı Osman Yeğen eşlik etti.