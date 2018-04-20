 ﻿
Çocuk Şenliği Düzenlendi…
Çocuk Şenliği Düzenlendi…
0
Erdemir’e STK’lardan Destek
Erdemir’e STK’lardan Destek
0
Bayburt’a gelerek köylerine fidan diktiler.
Bayburt’a gelerek köylerine fidan diktiler.
0
1. ZEYTİN DALI ENGELLİLER SPOR OYUNLARI
1. ZEYTİN DALI ENGELLİLER SPOR OYUNLARI
0
Komedya Tam Not Aldı
Komedya Tam Not Aldı
0
Kaleardı Mahallesi Bir Park’a Daha Kavuşuyor
Kaleardı Mahallesi Bir Park’a Daha Kavuşuyor
0
Ümraniye Derneği Çanakkale şehitliğinde..
Ümraniye Derneği Çanakkale şehitliğinde..
0
Postmodern Din Deizm,Tartışıldı
Postmodern Din Deizm,Tartışıldı
0
Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği
Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği
0
Aydıntepe'de Uçurtma Şenliği
Aydıntepe'de Uçurtma Şenliği
0
Ebeler Hayat Kurtarırken Tükeniyor
Ebeler Hayat Kurtarırken Tükeniyor
0
VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN KORE GAZİSİ KEMAL KALACOŞ’U ZİYARET ETTİ
VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN KORE GAZİSİ KEMAL KALACOŞ’U ZİYARET ETTİ
0
banner399

VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN KORE GAZİSİ KEMAL KALACOŞ’U ZİYARET ETTİ

Vali Ali Hamza Pehlivan Merkez’e bağlı Mutlu Köyü’nde ikamet eden Kore Gazisi 93 yaşındaki Kemal Kalacoş’u ziyaret etti.

VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN KORE GAZİSİ KEMAL KALACOŞ’U ZİYARET ETTİ
20 Nisan 2018 Cuma 13:09

Köye gelişinde Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa ve Kalacoş’un aile yakınları tarafından karşılanan Vali Pehlivan daha sonra Gazi Kemal Kalacoş ve ailesiyle evinin bahçesinde bir araya geldi, sıcak bir sohbet gerçekleştirdi. Gazi Kemal Kalacoş ile hasbihalde bulunarak sağlıklı uzun ömürler diledi.

Vali Pehlivan, ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bayburt’ta gerçekleştirdiği ziyarette yanına gelerek hatırını sorduğu anın fotoğrafını Kalacoş’a hediye etti. Sürpriz hediye karşısında duygulandığı gözlemlenen Kalacoş “unutulmaz” olarak nitelendirdiği sahnenin fotoğrafı için Vali Pehlivan’a teşekkür etti.

Vali Pehlivan, bir müddet bilgi alışverişinde bulunduğu Kalacoş ve aile yakınlarına misafirperverliklerinden ötürü teşekkür ederek ziyaretini sonlandırdı.

Vali Ali Hamza Pehlivan’a ziyareti sırasında Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Haluk Akkoyunlu, Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Gazi Selami Köksal ile Mutlu Köyü Muhtarı Osman Yeğen eşlik etti.

banner397
İlgili Galeriler
Tekirdağ Bayburtlular gecesi
Tekirdağ Bayburtlular gecesi
Afrine giden Askerleri Bayburt'tan 5000 kişi uğurladı..
Afrine giden Askerleri Bayburt'tan 5000 kişi uğurladı..
Bayburt Milliyetçiler Platformu toplantısı
Bayburt Milliyetçiler Platformu toplantısı
Bayburtspor Halideedip spor maçı Vefa Karagümrük
Bayburtspor Halideedip spor maçı Vefa Karagümrük
Önceki Haber
Vali Pehlivan,Öğrencilerin sorularını yanıtladı..
Sonraki Haber
Turizm haftası başladı..
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.