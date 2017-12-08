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Vali Ali Hamza Pehlivan kaleme aldığı mektupla yatırımcıları Bayburt’a davet etti.

Mektubunda Organize Sanayi Bölgesi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı hibe ve teşviklerinden bahseden Vali Pehlivan yatırımcılara Bayburt’ta bu desteklerden yararlanma çağrısında bulundu. Vali Pehlivan söz konusu mektubunda şu ifadelere yer verdi:

Vali Ali Hamza Pehlivan kaleme aldığı mektupla yatırımcıları Bayburt’a davet etti.
08 Aralık 2017 Cuma 17:47

“Saygıdeğer Hemşerilerim;

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız tarafından uygulanmakta olan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde 12. Etap proje başvuruları başlamış olup, bu kapsamda ilimizde yapılacak olan tarımsal yatırımlara % 50 hibe desteği sağlanmaktadır.

Bununla birlikte Bayburt Organize Sanayi Bölgemizde yapılan yatırımlarla; Organize Sanayi Bölgemizin elektrik, kanalizasyon, arıtma, içme suyu, parke, yol ve doğal gaz altyapısı tamamlanma aşamasındadır. 23 ilde başlatılan Cazibe Merkezleri Programı’nda yer alan Bayburt, aynı zamanda Organize Sanayi Bölgesi’nde yapılacak yatırımlarda 6. Bölge Teşviklerinden yararlanabilmektedir.

Bayburt’umuzun kalkınması için sizlerin de bu fırsatı değerlendirmesi amacıyla bu bilgilendirmeyi bir sorumluluk olarak görmekteyiz. Bu vesile ile ekte yatırım konuları ve hibe oranları belirtilen konularda ilimizde yatırım yapmak isteyen hemşerilerimizi ve ilgili bütün yatırımcıları İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüz ile irtibata geçmeye davet ediyoruz.

Göstereceğiniz ilgi için şimdiden teşekkür ediyor, içten en iyi dileklerimi, sevgi, saygı ve selamlarımı sunuyorum.”​

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Vali Ali Hamza Pehlivan kaleme aldığı mektupla yatırımcıları Bayburt’a davet etti.
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