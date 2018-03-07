VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN'IN 1-7 MART YEŞİLAY HAFTASI MESAJI

Geleceğimizin teminatı gençlerimiz başta olmak üzere toplumumuzun her ferdinin madde bağımlılığından korunması, toplum sağlığı ve esenliğinin muhafaza edilmesine yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarla bir asra yakın hizmet veren Yeşilay Cemiyeti’nin 98. Kuruluş yıldönümünün ve her yıl 1-7 Mart tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanan Yeşilay Haftası’nın hayırlara ve iyiliklere vesile olmasını temenni ediyorum.

Gençliğini, vicdanen, ahlaken, ruhen ve fikren ihya edemeyen toplumların geleceğini inşa edemeyeceği yadsınamaz bir gerçektir. Geleceğin varisi evlatlarımıza ülkemizin ve milletimizin bekası için tevdi edeceğimiz en değerli miras pusuda bekleyen tehlikeleri sezecek basiret ve feraseti dimağlarında yeşertme kabiliyetidir. Ülkemizin dün olduğu gibi bugün de verdiği destansı mücadele sadece silahlı terör örgütleriyle sınırlı değildir. Dünya milletleri içerisinde sahip olduğu genç nüfusuyla bugünün ve geleceğin başat devleti olma yolunda emin adımlarla ilerleyen ülkemiz; gençliğini tehdit eden uyuşturucu, alkol, sigara, kumar ve yeni nesil tehdit olarak değerlendirilen teknolojik bağımlılıklarla da mücadelesini sürdürmektedir. Devletimizin ve hükümetimizin bu yolda atmış olduğu kararlı adımlar doğrultusunda Bayburt ilimizde de gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması, bedenen, ruhen ve ahlaken nitelikli bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak için hayata geçirdiğimiz “Kötü alışkanlıklara ret; sporla sağlıklı yaşama EVET” projesi bu adımların bir parçasıdır. İnanıyoruz ki; kendilerine verdiğimiz kıymeti aklı ve vicdanının rehberliğinde heba etmeyecek gençlerimiz madde bağımlılığına da aman vermeden ülkemiz ve milletimizi aydınlık ve güçlü yarınlara taşıyacaktır. Bu vesileyle 1-7 Mart Yeşilay Haftası’nın ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, madde bağımlılığıyla mücadele konusunda kendini gönüllü nefer addetmiş bütün kişi ve kurumlara çalışmalarında üstün başarılar diliyorum.

Ali Hamza PEHLİVAN

Bayburt Valisi