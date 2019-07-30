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VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN İLİMİZDEN AYRILDI

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Şırnak Valisi olarak atanan Vali Ali Hamza Pehlivan ve ailesi Valilik Konağı önüne gelen kalabalık bir heyet tarafından uğurlandı.

VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN İLİMİZDEN AYRILDI
30 Temmuz 2019 Salı 16:53

Kendisini uğurlamaya gelenlerle tek tek vedalaşan Vali Pehlivan iki yıllık görev süresi zarfında beraber çalıştığı mesai arkadaşları ve Bayburtlulardan helallik istedi. Vali Pehlivan, yeni görev yeri Şırnak’ta Bayburt’un ve Bayburtlu’nun sevgisi, yakın ilgisi ve samimiyetinin ailece kendilerine eşlik edeceğini kaydetti. İyi dileklere gözyaşlarının eşlik ettiği anların ardından Vali Pehlivan beraberindekilerle hatıra fotoğrafı çektirip ailesiyle birlikte Bayburt’a veda etti.

Uğurlamaya Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Adalet Komisyonu Başkanı Menderes Akar, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Sedat Sarıkaya, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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