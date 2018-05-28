 ﻿
VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN’I ZİYARET ETTİ
VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN’I ZİYARET ETTİ
0
Adabaşı İlkokulu öğrencileri ile bir araya geldi
Adabaşı İlkokulu öğrencileri ile bir araya geldi
0
Saadet Partisi Bayburt milletvekili adayı Murat Gürbüz
Saadet Partisi Bayburt milletvekili adayı Murat Gürbüz
0
Bayburt Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği
Bayburt Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği
0
banner399

Vali ali Hamza Pehlivan iftarını askerler ile birlikte yaptı..

Vali Ali Hamza Pehlivan, Bayburt 4. Motorlu Piyade Tugay Kışlası’nda vatani görevini yapmakta olan askerler ile birlikte iftar yaptı.

Vali ali Hamza Pehlivan iftarını askerler ile birlikte yaptı..
28 Mayıs 2018 Pazartesi 16:05

Vali Pehlivan iftar yemeğine katılmak üzere geldiği Orgeneral Bedrettin Demirel Kışlası’nda Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa tarafından karşılandı. Albay Balibaşa, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, İl Emniyet Müdürü Sezai Er,Bayburt Üniversitesi Rektör Vekili Ufuk Töman ile birlikte karargah binasından yemekhaneye geçen Vali Pehlivan iftarını askerlerle birlikte yaptı.

Vali Pehlivan iftarda kendisine eşlik eden er ve erbaşlara sohbet etti, görevlerinde başarılar ve hayırlı tezkereler dileğinde bulundu.

Vatan hizmeti yapmakta olan Askerlerle bir arada olmaktan çok memnun olduğunu ve onlarla gurur duyduğunu belirten Vali Pehlivan, “Birkaç ay önce yemek soframızı yine paylaşmıştık. Bugün de sizlerle iftar sofrasında bir araya geldik. Bu müstesna, rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan vesilesiyle sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadık. Hepinize vazifelerimizde ayrı ayrı başarılar diliyorum. Biliyorsunuz; vatan için görev yapmak hangi kademede olursa olsun kutsaldır, anlamlıdır ve kıymetlidir. Ordularıyla kıtalara hükmetmiş bir millettin mensupları olarak bizim toplumumuzda asker ocağının ve askerlerimizin yeri de bir başkadır. Hepimiz bu görevleri vakti zamanında icra ettik. Vatan borcu tabiiki sadece askerlikle sınırlı değildir. Askerliğinizi tamamlayıp sivil hayatınıza döndüğünüzde vazifelerinizi en iyi şekilde yapıp, hayırlı evlatlar olarak yaşantınıza devam edeceksiniz inşallah. Şimdiden hayırlı tezkereler diliyor, ailelerinizle birlikte sizlere, sağlık, esenlik ve huzur diliyorum. Görüştüğünüzde ailelerinize de saygı ve selamlarımızı iletirseniz sevinirim.Hepiniz Allah’a emanet olun.” şeklinde konuştu.

banner397
İlgili Galeriler
10. Yıl Haftası 'Dede Korkut Ödülleri' İle Devam Ediyor.
10. Yıl Haftası 'Dede Korkut Ödülleri' İle Devam Ediyor.
Tekirdağ Bayburtlular gecesi
Tekirdağ Bayburtlular gecesi
Afrine giden Askerleri Bayburt'tan 5000 kişi uğurladı..
Afrine giden Askerleri Bayburt'tan 5000 kişi uğurladı..
Bayburt Milliyetçiler Platformu toplantısı
Bayburt Milliyetçiler Platformu toplantısı
Önceki Haber
Esenlerde Derneğimiz Sahur yemeği verdi.
Sonraki Haber
Bayburt’ta Nostaljik Ramazan..
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.