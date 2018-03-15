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VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN ESNAFLARA MEKTUPLA ÇAĞRIDA BULUNDU

Vali Ali Hamza Pehlivan esnaflara Bayburt’un değişim ve gelişimine ortak olma çağrısında bulundu.

VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN ESNAFLARA MEKTUPLA ÇAĞRIDA BULUNDU
15 Mart 2018 Perşembe 17:36

Bayburt Valiliği himayesinde İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Bayburt Belediyesi, Bayburt Üniversitesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, Ziraat Odası Başkanlığı ile Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası’nın katkılarıyla hayata geçirilen “Örnek Esnaf Mutlu Müşteri” projesinin ortağı olarak esnafları Bayburt’un gelişim ve değişimine katkıda bulunmaya davet eden Vali Pehlivan kaleme aldığı mektubunda şu ifadelere yer verdi:

“Saygıdeğer Hemşerim;

Anadolu’nun kadim şehri, Dede Korkut diyarı, gözbebeğimiz Bayburt’umuz…

Yıllardır buralı olmaktan ve burada yaşamaktan gurur duyduğumuz şehir…

Artık her geçen gün artan ziyaretçileri ve gittikçe büyüyen üniversitesi ile tarihin derinliklerindeki zenginliklerini, kültürünü günümüz insanına, ülkemize ve dünyaya tanıtma imkânına kavuşmuştur. Şehrimize gelen her ziyaretçi her öğrenci tarih kitaplarının derinliklerinde dinlenmekte ve Bayburt’a adeta Anadolu ile yeniden tanışmaktadır. Dede Korkut’tan, Şair Zihni’ye, Abdulvehhab Gazi’den, Şehit Osman’a, Celali’ye, Hicrani’ye, kalesinden, Çoruh Nehri’ne, yeraltı şehrinden, Kop Şehitliği’ne…

Şüphesiz mekânları, coğrafyaları unutulmaz ve değerli kılan, insanlardır, yaşanmışlıklardır, zamana yenilmemiş erdemlerdir, fazilettir. Şehrimizin tarihinin ve kadim kültürünün tanıtılmasında bize de düşen sorumluluklar bulunmaktadır. Bu bağlamda başlatmış olduğumuz, “ŞEHRİME DEĞER KATMAK İÇİN BENDE VARIM.” Kampanyası ile şehrimizde hizmet sektörünün kadim kültürümüzü yansıtan misafirperverlik, anlayış ve zarafetini, ilimizi zenginlikleri ile birlikte yansıtmayı şehrimiz adına bir sorumluluk olarak görmekteyiz. Bu doğrultuda özellikle ilimizdeki hizmet sektörünün siz değerli temsilcilerinin bu sorumluluğumuza destek vermesini beklemekteyiz. Yaptığımız işleri, sunduğumuz hizmetleri en kaliteli şekilde yerine getirmek, işyeri veya konut gibi özel mekânlarımızı ve çevresini görsel olarak şehrimize yakışır, en güzel şekilde planlayıp inşa etmek, var olanların bakım, onarım ve tadilatını gerçekleştirmek, ilimize değer katmaya yönelik ilk adımları teşkil edecektir.

Göstereceğinize inandığım duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyor, içten en iyi dileklerimi sevgi, saygı ve selamlarımı sunuyorum.”

Ali Hamza PEHLİVAN
BAYBURT VALİSİ

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