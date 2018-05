Vali Ali Hamza Pehlivan, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen etkinliğe katıldı. Etkinlikte konuşan Vali Pehlivan 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında ülkemizde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildiğini söyledi. Geçtiğimiz günlerde de Anneler Günü’nün kutlandığını anımsatan Vali Pehlivan engelleri bireylerin ailelerine özellikle anne ve babalarına şükranlarını sunduğunu kaydetti.

Vali Pehlivan engelli olmanın sadece bu bireyleri ve ailelerini ilgilendiren bir durum olmadığına vurgu yaparak, “Engellilik bütün insanlığın konusudur. Bunun içindir ki; çok şükür devletimiz, hükümetimiz, bu bağlamda özellikle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’mız bünyesinde son yıllarda yoğunlaşan ve engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata her geçen gün daha fazla katılmaları, eğitim almaları, kendilerini geliştirmeleri ve her şeyden önce geçmişte kapalı kapılar arkasında tutulan engelli vatandaşlarımızın sokaklara, parklara çıkması, okullara, sosyal tesislere gitmeleri ve yaşamlarını özgürce sürdürmeleri adına çok önemli adımlar atılıyor. Artık yerel yönetimlerde de, alt yapı yatırımlarında da daha dikkatli davranıyoruz. Kurumlarımızı inşa ederken girişini ve katlara çıkışları planlarken artık engelli kardeşlerimizi de düşünüyoruz, düşünmek zorundayız. Çünkü toplumumuzun yaklaşık yüzde 10’u engelli bireylerden oluşuyor. Hemen her ailede bir engelli kardeşimiz var. Bu yüzden bu konuyu hiçbir ayrım gözetmeksizin azami hassasiyet göstererek takip etmek sadece belirli kurumların değil hepimizin görevi ve sorumluluğudur.” dedi.

Engellilerin yaşamlarını kolaylaştıracak uygulamaların sadece kamu kurumlarında değil özel mülkiyetlerde de gözetilmeye başlandığı zaman bu konuda önemli mesafeler kat edileceğine değinen Vali Pehlivan, “Örneğin müstakil bir ev inşa ediyoruz. Bana engelli bir komşum misafir gelebilir diyerek evimize sadece merdiven değil engelli rampası ya da asansör koyuyorsak; aynı şekilde hizmete açtığımız bir işletmeyi sadece engeli olmayan vatandaşlar değil engeli olan vatandaşlarımız da gelecektir anlayışıyla dizayn ediyorsak o zaman bu konuda arzu ettiğimiz duyarlılık seviyesine gelmişiz demektir. Kanuni olarak erişebilirlik takip ediliyor. İlgili kurumlarımız çeşitli denetlemeler yapılarak formlar dolduruluyor. Fakat en büyük denetçimiz kendi vicdanımız olmalıdır. Diğer bir çok konuda olduğu gibi dezavantajlı kesimlerle ilgili konularda da öncelikle vicdanımıza başvurmalıyız. İnsani değerleri ölçü alarak bu konulara yaklaştığımızda inanıyorum ki; şu anda büyük ölçüde aşılan problemleri çok kısa süre içerisinde tamamen çözüme kavuştururuz.” İfadelerini kullandı.

Vali Pehlivan engelli bireylere gereken desteğin verilmesi halinde her türlü işi kolaylıkla başarabileceklerini belirterek bu anlamda İlimizde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Sağlık İl Müdürlüğü ve ilgili diğer kurumların çalışmalar gerçekleştirdiklerini bildirdi. Vali Pehlivan engelli kardeşlerimizin Allah’ın bize emaneti, birer şükür vesilesi olduğunu ve onlara gözümüz gibi bakmamız gerektiğini ifade ederek, engelliler haftası vesilesiyle engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine, iyilik sağlık, huzur ve esenlikler temennisinde bulundu.

Belediye Başkanı Mete Memiş ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Haluk Akkoyunlu ise engelli bireylerin yaşamlarını rahatça sürdürebilmeleri adına gerekli çalışmalara devam edeceklerini bildirdiler.

Etkinlik Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleri ile öğrencilerin engelliler haftası kapsamında hazırladıkları gösterilerle sona erdi.

Şair Zihni Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Hayri Tacın, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Aydıntepe Kaymakamı Selçuk Haskırış, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.