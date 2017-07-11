VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, DOĞA SPORLARI TUTKUNLARINI BAYBURT'A DAVET ETTİ

Vali Ali Hamza Pehlivan, doğal zenginlikleriyle birçok aksiyon ve adrenalin sporunun yapılmasına imkan tanıyan Bayburt’ta rafting yaptı. Yaklaşık beş kilometrelik parkurda dünyanın en hızlı akan üçüncü nehri Çoruh’un azgın sularına karşı beraberindekilerle birlikte zorlu bir mücadele veren Vali Ali Hamza Pehlivan, “Doğayı ve adrenalin sporlarını sevenlere sesleniyorum; Bayburt İlimizi ziyaret edin, özelliklerini ve güzelliklerini yakından görün.” dedi.

Vali Ali Hamza Pehlivan, Bayburt’un doğal zenginliklerine dikkat çekmek amacıyla birçok macera severin ilk tercihi olan raftingi Çoruh’ta denedi. Dünyanın en hızlı akan üçüncü nehri Çoruh’un özellikle zemin eğiminin arttığı kısımlarda azgın sulara karşı mücadele etmek adrenalin tutkunlarını oldukça zorluyor. Bu kapsamda Bayburt’un Merkez İlçesi’ne bağlı Aslandede ve Bayraktar köyleri arasında yer alan parkuru deneyen Vali Pehlivan, aksiyon sporu meraklılarını Bayburt’a davet etti.

Sekizer kişilik iki takımın beş kilometrelik parkurun bitiş noktasına kadar sergilediği yoğun mücadele sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Ali Hamza Pehlivan, “Güzel ülkemizin en nadide köşelerinden biri olan Bayburt’umuzun şüphesiz birçok özelliği ve güzelliği var. Bu güzellikler arasında Çoruh Nehri çok önemli bir yer tutuyor. Bildiğiniz üzere Çoruh Nehri dünyanın debisi en yüksek üçüncü nehri olarak gösteriliyor. Bayburt Valisi olarak göreve başladığım ilk hafta arkadaşlarımızla birlikte rafting yapmak istedik. Bu vesileyle bu parkuru arkadaşlarımızla birlikte test ettik. Gerçekten güzel bir parkur. Heyecanlı bir rafting serüveni oldu.” dedi.

Bayburt’un doğa sporları tutkunları için önemli bir alternatif olduğuna dikkat çeken Vali Pehlivan, “Burada rafting için gerekli ekipmanın olması bu sporu yapmak isteyenler içinde önemli bir avantaj. Parkurda rehberlik yapacak arkadaşlarımız da var. Bugün hem kamu görevlilerimiz hem de vatandaşlarımızdan oluşan karma ekiplerle bu heyecanı yaşadık. Bu vesileyle Bayburt ilimizden adrenalin sporunu seven herkese sesleniyorum; Bayburt ilimizi ziyaret edin. Güzelliklerini yakından görün.” ifadeleriyle doğa sporları tutkunlarını Bayburt’a davet etti.

Vali Ali Hamza Pehlivan’a Vali Yardımcıları Mutlu Almalı ve Tamer Kılıç, İl Jandarma Komutanı İbrahim Ayhan Vural, İl Emniyet Müdür Vekili Taşkın Tuncer, kamu kurumu yetkilileri ve vatandaşlar eşlik etti.