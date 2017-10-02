                                     reklam
Yaşlılar gününde huzur evinde düzenlenen programa katıldı
Yaşlılar gününde huzur evinde düzenlenen programa katıldı
0
Esnaf Ziyaretlerine Devam Ediyor
Esnaf Ziyaretlerine Devam Ediyor
0
Arpalı Belediye Başkanı Şadi Terzi açıklamalarda bulundu.
Arpalı Belediye Başkanı Şadi Terzi açıklamalarda bulundu.
0
Beton duvar küçük çocuğun üzerine yıkıldı
Beton duvar küçük çocuğun üzerine yıkıldı
0

VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN ÇATIKSU KÖYÜ'NDE ZİYARET VE İNCELEMELERDE BULUNDU

Vali Ali Hamza Pehlivan, Çatıksu Köyü’nde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN ÇATIKSU KÖYÜ'NDE ZİYARET VE İNCELEMELERDE BULUNDU
02 Ekim 2017 Pazartesi 10:25

Aydıntepe İlçesi’ne bağlı Çatıksu Köyü’nde vatandaşlarla bir araya gelen Vali Pehlivan, köy odasında ihtiyaç, sorun ve talepleri dinledi, Köy Muhtarı Halit Emre’den bilgiler aldı.

Muhtar Emre, bugüne kadar köyün birçok sorununun halledildiğini ve yapılan hizmetlerden dolayı köy halkının ziyadesiyle memnuniyet duyduğunu dile getirerek, yeni yerleşim bölgesine ulaşımı sağlayan yolun asfaltlanması, köye sentetik saha yapılması, arazi sulama kanallarının iyileştirilmesi ve köyün karşı yakasında bulunan okula gidiş gelişlerde güvenliğin artırılması için yaya geçidi talep etti. Muhtar ve köy sakinlerine dile getirilen taleplerin değerlendirilerek gerekli adımların atılacağı bilgisini veren Vali Pehlivan, ayrıca Çatıksu – Aydıntepe bağlantı yolunun Karayolları ağına dâhil edilmesiyle ilgili sürecin başladığını, sulama göletinin gelecek yıl tamamlanacağını, okula yapılan ek derslik ve çok amaçlı salon inşaatının son aşamalara geldiğini, akabinde okul bahçesinin de düzenleneceğini, Çatıksuspor'a imkanlar ölçüsünde desteklerinin süreceğini belirtti. Köy odasında bir süre vatandaşlarla sohbet eden Vali Pehlivan, buradaki ziyaretinin ardından yapımı devam eden Pınargözü Sulama Göleti inşaat alanında incelemelerde bulunarak Devlet Su İşleri (DSİ) 225. Şube Müdür Recep Ergen’den bilgiler aldı.

Vali Pehlivan’a ziyareti sırasında İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit ve DSİ 225. Şube Müdürü Recep Ergen eşlik etti.​

İlgili Galeriler
Darıca Bayburt Günü
Darıca Bayburt Günü
15 temmuz yıldönümü
15 temmuz yıldönümü
Bayburt Belediyesi İfatr
Bayburt Belediyesi İfatr
Bayburt Derneği iftar
Bayburt Derneği iftar
Önceki Haber
VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, AKADEMİSYENLERİ AKŞAM YEMEĞİNDE AĞIRLADI
Sonraki Haber
Bayburt Vakfı’nın burs başvuruları başladı .
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.