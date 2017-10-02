VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN ÇATIKSU KÖYÜ'NDE ZİYARET VE İNCELEMELERDE BULUNDU

Vali Ali Hamza Pehlivan, Çatıksu Köyü’nde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Aydıntepe İlçesi’ne bağlı Çatıksu Köyü’nde vatandaşlarla bir araya gelen Vali Pehlivan, köy odasında ihtiyaç, sorun ve talepleri dinledi, Köy Muhtarı Halit Emre’den bilgiler aldı.

Muhtar Emre, bugüne kadar köyün birçok sorununun halledildiğini ve yapılan hizmetlerden dolayı köy halkının ziyadesiyle memnuniyet duyduğunu dile getirerek, yeni yerleşim bölgesine ulaşımı sağlayan yolun asfaltlanması, köye sentetik saha yapılması, arazi sulama kanallarının iyileştirilmesi ve köyün karşı yakasında bulunan okula gidiş gelişlerde güvenliğin artırılması için yaya geçidi talep etti. Muhtar ve köy sakinlerine dile getirilen taleplerin değerlendirilerek gerekli adımların atılacağı bilgisini veren Vali Pehlivan, ayrıca Çatıksu – Aydıntepe bağlantı yolunun Karayolları ağına dâhil edilmesiyle ilgili sürecin başladığını, sulama göletinin gelecek yıl tamamlanacağını, okula yapılan ek derslik ve çok amaçlı salon inşaatının son aşamalara geldiğini, akabinde okul bahçesinin de düzenleneceğini, Çatıksuspor'a imkanlar ölçüsünde desteklerinin süreceğini belirtti. Köy odasında bir süre vatandaşlarla sohbet eden Vali Pehlivan, buradaki ziyaretinin ardından yapımı devam eden Pınargözü Sulama Göleti inşaat alanında incelemelerde bulunarak Devlet Su İşleri (DSİ) 225. Şube Müdür Recep Ergen’den bilgiler aldı.

Vali Pehlivan’a ziyareti sırasında İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit ve DSİ 225. Şube Müdürü Recep Ergen eşlik etti.​