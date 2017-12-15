VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN: “BİLİNÇSİZ TÜKETİM MUTSUZLUK GETİRİR”

Vali Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Valiliği himayesinde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü bünyesinde başlatılan “Organik Üret Sağlıklı Tüket Projesi” kapsamında düzenlenen etkinliğe katıldı.

Erdem Bayazıt İmam Hatip Ortaokulu’nda gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilere gıda tüketimi, gıda güvenliği, bilinçli beslenme, gıda hijyeni ve israf konuları anlatıldı.

Vali Pehlivan etkinlikte yaptığı konuşmada bireylerin yaşam süreleri boyunca denge kavramına dikkat etmeleri gerektiğini söyledi. Sağlıklı nesiller yetiştirmek için sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemine dikkat çeken Vali Pehlivan, “Bunu sağlamanın yolu olabildiğinde organik ve bilinçli tüketmektir. Bunun bir adım öncesi organik üretim yapmak, organik ürünlerin çeşitliliğini artırıp daha geniş kitlelerin bu ürünlere ulaşmasını temin etmektir.” dedi.

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilen projenin bu anlamda çok önemli olduğuna değinen Vali Pehlivan, “Projemiz hem organik üretime hem de bilinçli tüketime vurgu yapıyor. Eğer bu konudaki duyarlılığı erken yaşlardan itibaren edinebilir ve bu şekilde hayata başlarsak ilerleyen dönemlerde de aynı dikkatle yolumuza devam ederiz. Nasıl başlarsanız öyle devam ediyorsunuz. Doğru beslenirsek, iyi beslenirsek daha mutlu ve sağlıklı yaşarız. Dünya nüfusu yedi buçuk milyar; bunun bir milyarı yoksulluk sınırında. Bu bize şunu gösteriyor; ülke olarak sahip olduklarımızın kıymetini bilmek ve bunları en iyi şekilde değerlendirmek durumundayız. İsraftan kaçınmalıyız.” değerlendirmesinde bulundu.

Vali Pehlivan konuşmasına dünyadaki açlık ve içme suyu problemlerinden örneklerle devam ederken “800 milyon insan aç; ekmek bulamıyor. 80 ülkede insanlar suya ulaşamıyor. Bir tarafta da yılda bir buçuk milyar ton gıda çöpe gidiyor. Bunun maddi karşılığını hesaplarsak onlarca ülkenin bütçesine karşılık geliyor. Gazetelerde, televizyonlarda görüyorsunuz dünyanın obezite diye bir problemi var. Şu anda dünya üzerinde 600 bin kişi bu problemden muzdarip. Bir tarafta insanlar açlıkla boğuşuyorken diğer tarafta aşırı kilolar dolayısıyla sağlık problemleri yaşayanlar var. Kimi açlıktan kimiyse tokluktan, çok veya dengesiz yemekten ölüyor. İşte bunun için az önce ifade ettiğim gibi dengeyi çok önemsemeliyiz. Bu hepimizin sorgulaması gereken bir durum. Kendi hayatımızı idame ettirirken harcamalarımızı yaparken gereğinden fazla tüketimin mutsuzluğu da beraberinde getireceğini bilelim. Çok tüketmek çok mutlu olmak anlamına gelmiyor. Mutluluk dengeli yaşamda, dengeli beslenmede saklıdır.” ifadelerini kullandı.

Projenin hayata geçirilmesinde katkı sunan kişi ve kurumlara teşekkür eden Vali Pehlivan benzer çalışmaların artarak devam etmesini temennisiyle sözlerini sonlandırdı.

Proje hakkında bilgiler veren İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Abdulkadir Karabulut ise gelecek nesilleri bilinçlendirmeyi kurumsal sorumluluk olarak gördüklerini ve genç nesilleri beslenme konusunda bilinçlendirip sağlıklı bireyler olmalarına katkı sunmak maksadıyla projenin hayata geçirildiğini aktardı. İlköğretim çağındaki 6 bin öğrenciyi bilgilendirmeyi hedeflediklerini bildiren Karabulut, “Çocuklarımıza verdiğimiz bu eğitim neticesinde çeşitli faaliyet ve ödüllerle bu eğitimlerimizi pekiştirmeye çalışacağız. Projemizin finalinde Milli Eğitim Müdürlüğümüzün katkılarıyla Çocuk Tarım Kampı dediğimiz uygulama kapsamında işletme ve çiftlikleri ziyaret edeceğiz. Bu çalışmalarımıza gösterdiği ilgi ve verdiği desteklerden dolayı Sayın Valimize şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Soner Can da proje kapsamında 6 bin öğrencinin bilinçlendirilmesinin hedeflendiği bilgisini yineleyerek, işbirliği dolayısıyla İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Abdulkadir Karabulut’a teşekkür etti.

Etkinlik Vali Ali Hamza Pehlivan’ın öğrencilere organik şeker fasulye tohumu ve süt dağıtmasıyla sona erdi.

Vali Ali Hamza Pehlivan’a, Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Soner Can, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Abdulkadir Karabulut, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kemalettin Karabulut, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdür Yardımcısı Serkan Yılmaz, Okul Müdürü Adil Kacır, okul idarecileri ve öğretmenler eşlik etti.​