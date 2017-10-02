VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, AKADEMİSYENLERİ AKŞAM YEMEĞİNDE AĞIRLADI

Vali Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen 1. Uluslararası Organik Tarım ve Biyoçeşitlilik Sempozyumu’na katılan akademisyenleri akşam yemeğinde ağırladı.

Sempozyumun ilk günkü açılış oturumu ve sunumların ardından sempozyuma katılan akademisyenleri akşam yemeğinde ağırlayan Vali Pehlivan, yemek sonrası yurt içi ve yurtdışındaki üniversitelerden sempozyuma katılan akademisyenler ile sohbet etti, organik tarım ve biyoçeşitlilik gibi önemli bir konuda hayata geçirilen ve bir ilk olan bu sempozyuma katkı ve katılımlarından dolayı teşekkürlerini iletti, sempozyum organizasyonunu gerçekleştiren Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun ve ekibini kutladı.

Vali Pehlivan'ın ev sahipliği yaptığı yemek programına, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Abdulkadir Yılmaz, Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, Prof. Dr. Süleyman Çiğdem’in yanı sıra birçok yerli ve yabancı akademisyen katıldı.