                                     reklam
Yaşlılar gününde huzur evinde düzenlenen programa katıldı
Yaşlılar gününde huzur evinde düzenlenen programa katıldı
0
Esnaf Ziyaretlerine Devam Ediyor
Esnaf Ziyaretlerine Devam Ediyor
0
Arpalı Belediye Başkanı Şadi Terzi açıklamalarda bulundu.
Arpalı Belediye Başkanı Şadi Terzi açıklamalarda bulundu.
0
Beton duvar küçük çocuğun üzerine yıkıldı
Beton duvar küçük çocuğun üzerine yıkıldı
0

VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, AKADEMİSYENLERİ AKŞAM YEMEĞİNDE AĞIRLADI

Vali Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen 1. Uluslararası Organik Tarım ve Biyoçeşitlilik Sempozyumu’na katılan akademisyenleri akşam yemeğinde ağırladı.

VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, AKADEMİSYENLERİ AKŞAM YEMEĞİNDE AĞIRLADI
02 Ekim 2017 Pazartesi 10:21

Sempozyumun ilk günkü açılış oturumu ve sunumların ardından sempozyuma katılan akademisyenleri akşam yemeğinde ağırlayan Vali Pehlivan, yemek sonrası yurt içi ve yurtdışındaki üniversitelerden sempozyuma katılan akademisyenler ile sohbet etti, organik tarım ve biyoçeşitlilik gibi önemli bir konuda hayata geçirilen ve bir ilk olan bu sempozyuma katkı ve katılımlarından dolayı teşekkürlerini iletti, sempozyum organizasyonunu gerçekleştiren Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun ve ekibini kutladı.

Vali Pehlivan'ın ev sahipliği yaptığı yemek programına, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Abdulkadir Yılmaz, Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, Prof. Dr. Süleyman Çiğdem’in yanı sıra birçok yerli ve yabancı akademisyen katıldı.

İlgili Galeriler
Darıca Bayburt Günü
Darıca Bayburt Günü
15 temmuz yıldönümü
15 temmuz yıldönümü
Bayburt Belediyesi İfatr
Bayburt Belediyesi İfatr
Bayburt Derneği iftar
Bayburt Derneği iftar
Önceki Haber
BİRER PUANI PAYLAŞTIK
Sonraki Haber
VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN ÇATIKSU KÖYÜ'NDE ZİYARET VE İNCELEMELERDE BULUNDU
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.