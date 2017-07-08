Vali Ali Hamza Pehlivan, 15 Temmuz Gazisi Ferhat Cebe ile görüştü.

Vali Ali Hamza Pehlivan, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’da gerçekleştirmeye çalıştığı darbe girişimine karşı mücadele ederken İstanbul – Boğaz Köprüsü’nde ayağından yaralanan Gazi Ferhat Cebe ile makamında bir araya geldi.

O gece yaşanan olaylara ilişkin Cebe’den bilgi alan Vali Ali Hamza Pehlivan, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Vali Ali Hamza Pehlivan, şehit ve gazilerin hakkının ödenemeyeceğini ve devlet olarak şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Vali Ali Hamza Pehlivan bir süre makamında görüştüğü 15 Temmuz Gazisi Ferhat Cebe’ye ziyaret dolayısıyla teşekkür ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi. ​