VAKIF GENEL KURULU YAPILDI

Bayburt Eğitim kültür ve Hizmet Vakfı olağan genel kurulu fındıkzade’de yapıldı. Genel kurulda VKM listesi oluşturuldu.Bayburt Eğitim,Kültür ve Hizmet Vakfı Başkanlığına Nusret Parıldar seçildi.

Genel Kurul Şehitlerimize saygı duruşu ve istiklal Marşının okunmasının ardından divan oluşturuldu.Divan Başkanlığına Azmi Çoraklı ve Divan üyeliklerine Fahrettin Çırak,Naci Çelik,Umur Emiroğlu seçildi.



Vakıf Başkanı Lokman Saraç genel kurula bir konuşma yaptı.Lokman Saraç:

Vakfımız hiç kimsenin tasarrufunda olmadığını, vakfın tek sahibinin siz değerli genel kurul üyeleri üyeleri olduğu malumunuzdur.Vakıf idaresinde ise prensipler manzumesi çerçevesinde,vakfımızın tüm manevi değerlerini göz önüne alarak yapılması gerektiğine yönetim kurulu olarak inanmaktayız .

Aslında vakfımızın kamuoyundaki saygınlığı buradan kaynaklanmaktadır.

Hatalarımıza anlayış gösterdiniz,doğrularımıza destek verdiniz,hoşgörülü davrandınız,sabır gösterdiniz.gerek vakıf üyesi,Vkm üyesi gerekse de Başkan olarak destek verdiniz hepinize teşekkür ediyorum dedi.Vakfımız kısırdöngüden çıkmış,sağlıklı bir yapıya kavuşmuştur.Vakfın yaptığı çalışmaları da anlatan Başkan Lokman saraç ,Bizlerde muhalefette bulunduk.Vakfa hizmeti geçen hiç kimseye hakaret etmedik.Dolayısıyla camiayı yıpratmadık umarım bundan böylede temennimiz süreç böyle devam eder dedi.



Bayburt Eğitim,Kültür ve Hizmet vakfında uzun yıllar görev yapan burs komisyonu Başkanı Nusret Parıldarda bir konuşma yaparak genel kurula seslendi.

Nusret Parıldar :Yıllarca Vakfımızın hizmetinde bulunmuş,yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür etmek istiyorum dedi.Tabi bizde Vkm’de olmamız hasebiyle tenkitlerden payımız almamız gerekir.

Bizde bur komisyonu olarak daha fazla teşriki mesaide bulunduk.Ben öncelikle vakfımızın kurulduğu günden bu yana emeği geçen Kurucu Başkanımız ,kurucular kurulu ,yönetimlerimiz ve Başkanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum dedi.Vakfın üyelerinden ahrete göç etmiş büyüklerimizi rahmetle anıyorum dedi.



Bayburt Milletvekili Dr.Şahap Kavcıoğlu Genel kurula seslendi.Kavcıoğlu:

Öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum.Sizlerin destek ve yardımlarıyla yürütülen vakfımızda yapılan çalışmaların azlığı ve çokluğuyla alakalı bazı eleştirilerin olması doğaldır. Vakfımızda 10 yılı aşın süre görev yaptım.Öncelikle vakfımız bütün eleştirile rağmen 20.yılına gelmiştir.Bayburt’un önemli bir kurumu olarak faaliyette bulunan bu vakfın en son başkanı ve seçilen bir vekiliniz olar ak’ta bu vakfın Bayburtlu hemşerilerimizle ne denli iç içe olduğunu bir göstergesidir.

Bayburt’un diğer sivil toplum kuruluşlarıyla hiçbir çekişmemiz olmamıştır.Bu gün Bayburt’un en büyük derneklerinin başkanları da bu vakfın üyesidir. Faaliyetlerimizi Derneklerimizle birlikte yaptık.Bu Dernek başkanlarımızın bu gün bu salonda olmaları birlikteliğimiz en büyük göstergesidir dedi.Büyüklerimiz her daim Vakfımızdaki yönetimi eleştirecek ve yönetimlerde bu eletiri ve görüşlerden faydalanacaktır dedi.Yapılan programlardaki protokol hataları olduğu eleştirilerine de asla katılmıyorum böyle bir şey hatırlamıyorum dedi.

Vakıf binasını kiraya verilmesiyle yapılan eleştirilere de cevap veren Kavcıoğlu,Binanın o günkü şartlarda kiraya verildiğini fakat Ülkemizde bazı olaylar meydana geldi .Kiracıların farklı bir yapı içerisinde olduğunu belirterek bu kiracıların binayı boşaltmaları sağlandı dedi.Bu vakıf tarihinde ilk defa bir sivil toplum kuruluşu olarak bir Milletvekili çıkartmıştır dedi.



Vakfın onursal Başkanı Kurban Yazoğlu’da Genel kurula seslenerek bu güne kadar vakfa hizmet eden herkese teşekkürlerini ifade etti ve Biz Bayburtlular bir işe teşebbüs ederiz orda ki yerimizi beğenmezsek hemen küseriz,ondan rahatsızlık duyarız ve orayı terk ederiz gideriz, yeni bir oluşum kurarız.İstanbul’da yüz küsur derneğimiz var yani Derneğimizin eksik gördüğümüzden dolayı yeni bir dernek kurmayız.Biz kendi yerimizi orda beğenmediğimizden Dernek kurarız dedi.



Genel kurulda son olarak Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Faruk Kılıçaslan söz aldı ve Kurula seslendi.

Kılıçaslan: 1947 Yılında kurulan Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin Genel Başkanı olarak şahsımda bu Vakfın üyesiyim. Bizim ortak paydamız Bayburt,Bayburt’un olduğu her yerde olmaktan şeref duyuyorum. Bayburt için yapılan bütün çalışmaları da takdirle karşılıyorum.

Gönül ister ki arkadaşlarımızın eleştirdikleri gibi bu yerleri kiraya vermeyelim.Bayburtlular içim kullanalım,kendi hizmetlerimiz için kullanalım.Lakin kira bedeli dediğimiz on bin lira Bayburt vakfı için eğer ihtiyaçsa demek ki bizim vakıf anlayışımızda bir sıkıntı var.Eğer Varlıklarıyla ve zenginlikleriyle öğünen Bayburtlular Bayburt Vakfını ayakta tutacak kaynağı buraya aktarmıyorsa demek ki bizim Bayburtluluğumuzda da sorun var.Değerli hemşerilerimiz hepimiz aynı görevleri yaptık yapmaya da devam ediyoruz.Bir beraber olduğumuz,birbirimize destek verdiğimiz sürede daha da kıymetliyiz.

Eğer biz Vakfımızı Türkiye’nin sayılı vakıfları arasına sokamıyorsak bir zihniyet problemi vardır. Cumhuriyet tarihinde Bayburt hiç olmadığı kadar güçlü bir noktadayız.Bakanımız var Mecliste yedi tane Milletvekilimiz var.İki vali ve çok değerli bürokratlarımız,genel müdürlerimiz var.

Peki sivil toplum kuruluşları olarak bizler nerdeyiz.Bizler bu değerlerimizden nasıl faydalanıyoruz.Vakıf olarak 284 tane üyemiz var Yıllardır burs komisyonunda görev Yapanlar neden her ay bu burs nasıl verilecek diye arayışa girsin.Az önce konuşulan aidat konusunda her üye yılda bin iki yüz lira verse bu sorun giderilmiş olur.Ayrıca Vakfımıza vakfedebilecek değerleri olan insanları bulup getirmemiz lazım.

Vakfın kaynaklarını çeşitlenmesi gelirlerinin artması lazım dedi.Yirmi yıl geçmiş hala Vakfın gelir getiren bir mülkü gayrimenkulü yoksa buda bizim sorumuz dur. Buraların sahipsiz kalmasını nedeni buralardan geçen öğrencilerin buralara ilgi göstermemesidirdedi.

Yapılan seçimin ardından yeni vkm 14 kişiden oluştu.

Başkan Nusret Parıldar.

1.Lokman Saraç

2.Fazıl Çakar

3.Rahmani Taş

4.Azmi Çoraklı

5.Temel Yaz

6.Neşet Akgün

7.Yılmaz Ercan

8.Ensar Başaran

9.Mehmet kınalı

10.Erdoğan Kadakal

11.Halis Önal

12.Halis Sarıdoğan

13.Sudi Erkovan

14.İsrafil Kahraman