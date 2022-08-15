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Vakıf Başkanı Kahraman,İçişleri Bakanı Soyluyu ziyaret etti.

Bayburt Eğitim Kültür ve hizmet Vakfı Başkanı Av.İsrafil Kahraman İçişleri Bakanı Soyluyla bir araya geldi.

Vakıf Başkanı Kahraman,İçişleri Bakanı Soyluyu ziyaret etti.
15 Ağustos 2022 Pazartesi 13:40

BAYBURTGÜNDEM-  Vakıf Başkanı  Av.İsrafil Kahraman Bayburt için yapılacak yatırım ve çalışmalar ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Süleyman Soyluy’la istişarelerde bulundu.

Bayburt Eğitim Kültür ve hizmet Vakfı Başkanı Av.İsrafil Kahraman : Sayın Süleyman Soylu ile bir araya geldik.Yoğun iş temposuna rağmen Bayburt Vakfına ve Bayburtlulara zaman ayırarak gösterdikleri yakın ilgive alaka  için Sayın Bakanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz dedi.

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