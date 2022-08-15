Vakıf Başkanı Kahraman,İçişleri Bakanı Soyluyu ziyaret etti.

Bayburt Eğitim Kültür ve hizmet Vakfı Başkanı Av.İsrafil Kahraman İçişleri Bakanı Soyluyla bir araya geldi.

BAYBURTGÜNDEM- Vakıf Başkanı Av.İsrafil Kahraman Bayburt için yapılacak yatırım ve çalışmalar ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Süleyman Soyluy’la istişarelerde bulundu.

Bayburt Eğitim Kültür ve hizmet Vakfı Başkanı Av.İsrafil Kahraman : Sayın Süleyman Soylu ile bir araya geldik.Yoğun iş temposuna rağmen Bayburt Vakfına ve Bayburtlulara zaman ayırarak gösterdikleri yakın ilgive alaka için Sayın Bakanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz dedi.