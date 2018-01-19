Üzengilideki Çığ Felaketinin Yıldönümünde Mevlit okutuldu..

AK PARTİ BAYBURT İL TEŞKİLATINDAN MEVLİD-İ ŞERİF AK Parti Bayburt İl Teşkilatı tarafından Bayburt’un Üzengili Köyünde 18 Ocak 1993 tarihinde yaşanan çığ felaketinin yıldönümü münasebetiyle 18 Ocak 2018 tarihinde Yeni Camide öğlen namazından önce Mevlid-i Şerif okutuldu.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Sayın Fatih Yumak şunları söyledi: “AK Parti Bayburt İl Teşkilatı olarak Üzengili Köyümüzde 18 Ocak 1993 tarihinde yaşanan çığ felaketinin yıldönümü münasebetiyle Yeni Camide öğlen namazından önce Mevlid-i Şerif okuttuk. Cenab-ı Allah çığ felaketinde hayatını kaybeden hemşehrilerimizin ruhlarını şad mekânlarını cennet eylesin ve memleketimizi ve ülkemizi her türlü felaketten korusun.”