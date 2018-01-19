TFFHGD Bayburt Şubesi
TFFHGD Bayburt Şubesi
0
Öğrencilere Motivasyon Semineri
Öğrencilere Motivasyon Semineri
0
Zabıtadan Fırın Denetimi
Zabıtadan Fırın Denetimi
0
DİN GÖREVLİLERİ AYLIK DEĞERLENDİRME TOPLANTISI
DİN GÖREVLİLERİ AYLIK DEĞERLENDİRME TOPLANTISI
0
banner399

Üzengilideki Çığ Felaketinin Yıldönümünde Mevlit okutuldu..

AK PARTİ BAYBURT İL TEŞKİLATINDAN MEVLİD-İ ŞERİF AK Parti Bayburt İl Teşkilatı tarafından Bayburt’un Üzengili Köyünde 18 Ocak 1993 tarihinde yaşanan çığ felaketinin yıldönümü münasebetiyle 18 Ocak 2018 tarihinde Yeni Camide öğlen namazından önce Mevlid-i Şerif okutuldu.

Üzengilideki Çığ Felaketinin Yıldönümünde Mevlit okutuldu..
19 Ocak 2018 Cuma 14:20
banner393

Konu ile ilgili bir açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Sayın Fatih Yumak şunları söyledi: “AK Parti Bayburt İl Teşkilatı olarak Üzengili Köyümüzde 18 Ocak 1993 tarihinde yaşanan çığ felaketinin yıldönümü münasebetiyle Yeni Camide öğlen namazından önce Mevlid-i Şerif okuttuk. Cenab-ı Allah çığ felaketinde hayatını kaybeden hemşehrilerimizin ruhlarını şad mekânlarını cennet eylesin ve memleketimizi ve ülkemizi her türlü felaketten korusun.”

banner397
İlgili Galeriler
Bayburtspor Halideedip spor maçı Vefa Karagümrük
Bayburtspor Halideedip spor maçı Vefa Karagümrük
Darıca Bayburt Günü
Darıca Bayburt Günü
15 temmuz yıldönümü
15 temmuz yıldönümü
Bayburt Belediyesi İfatr
Bayburt Belediyesi İfatr
Önceki Haber
Afrin harekatını Bayburt’lu komutan yönetecek..
Sonraki Haber
Vali Pehlivan Vatandaşları dinledi..
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.