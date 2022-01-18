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Üzengilide Yaşanan Çığ Felaketinin 29.yılında Muhtar ve Dernek Başkanından açıklama.

Bayburt Üzengili Köyü Muhtarı İhsan Aktürk ve Üzengili Köyü Kültür ve yardımlaşma Derneği Başkanı Muharrem Aktürk Üzengili Köyünde yaşanan Çığ felaketinin 29.yılında birlikte açıklama yaptılar.

Üzengilide Yaşanan Çığ Felaketinin 29.yılında Muhtar ve Dernek Başkanından açıklama.
18 Ocak 2022 Salı 16:14

BAYBURTGÜNDEM-  Üzengili Köyü Muhtarı İhsan Aktürk ve Üzengili Kültür ve Yardımlaşma Dernek Başkanı Muharrem Aktürk Yaptıkları açıklamada:

Köyümüz Eski adı (Aşhanas) Üzengili, 29 yıl önce yaşanan çığ felaketinin acısı hala tazeliğini koruyor. 18 Ocak 1993 Pazartesi günü sabah saat 07.00 civarında yaşanan ve toplam 59 köylünün hayatını kaybettiği olayın 29.yılında vefat eden Köylülerimiz için  Hatmi Şerif okuttuk.

Geçtiğimiz yıllarda Köyümüzde anma programları düzenledik.İki yıldır Pandemi kuralları kapsamında program düzenlemek yerine evlerde tespit ettiğimiz kişilere Hatmi Şerif okuttuk.

Önümüzdeki yıl 30.yıl münasebetiyle düzenleyeceğimiz anma programını Köyümüzde yapacağız.

Bayburt Üzengili Köyü Muhtarı İhsan Aktürk ve Üzengili Köyü Kültür ve yardımlaşma Derneği Başkanı Muharrem Aktürk : 29 yıl önce yaşanan çığ felaketinde hayatını kaybeden Şehitlerimizi Rahmetle anıyoruz.

Allah bir daha bu gibi felaketleri bizlere yaşatmasın.

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