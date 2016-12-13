USTAOĞLU, SAĞLIK KURUMLARINDA İNCELEMELERDE BULUNDU

Vali İsmail Ustaoğlu, sağlık kurum ve kuruluşlarında incelemelerde bulundu.

USTAOĞLU, SAĞLIK KURUMLARINDA İNCELEMELERDE BULUNDU
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Vali İsmail Ustaoğlu, Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve Kamu Hastaneleri Birliği Bayburt Devlet Hastanesi’nde çeşitli incelemelerde bulundu.
İncelemelerine Sağlık İl Müdürlüğü’nden başlayan Vali İsmail Ustaoğlu, Sağlık İl Müdürü İlker Hancı’dan kurumun çalışmaları ve personel durumu hakkında bilgi aldı. Vali İsmail Ustaoğlu, buradaki incelemelerinin ardından Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne geçerek Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Sebahattin Canmemiş ile birlikte poliklinikleri ziyaret etti.  Merkezde tedavi olmak için sıra bekleyen vatandaşlarla yakından ilgilenen Vali İsmail Ustaoğlu, Sağlık İl Müdürü Hancı ve Genel Sekreter Canmemiş’ten kurum ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.
Vali İsmail Ustaoğlu, son olarak Bayburt Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti. Buradaki incelemelerinin ardından Genel Sekreter Sebahattin Canmemiş’le birlikte poliklinikleri ziyaret eden Vali İsmail Ustaoğlu, hastaların sorun ve taleplerini dinleyerek incelemelerini noktaladı.
Vali İsmail Ustaoğlu’na, incelemeleri sırasında Sağlık İl Müdürü İlker Hancı, Bayburt Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Sebahattin Canmemiş ve Bayburt Devlet Hastanesi Başhekimi Yusuf Bolatkıran eşlik etti.
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