USTAOĞLU JANDARMA VE EMNİYET PERSONELİYLE BAYRAMLAŞTI

Vali İsmail Ustaoğlu, Jandarma ve Emniyet personeliyle bayramlaştı.

Vali İsmail Ustaoğlu, bayram ziyaretleri kapsamında ilk olarak emniyet personeliyle bir araya geldi. Kendisini karşılayan polislerle tek tek tokalaşan Vali İsmail Ustaoğlu, bayramlarını tebrik etti. Vali İsmail Ustaoğlu Ramazan Bayramı’nın tüm ülkemiz ve İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını dileyip, “Bugün burada bayramımızı huzurlu bir şekilde kutlayabiliyorsak, ailelerimizle kucaklaşabiliyorsak bayram demeden görevleri başında duran güvenlik kuvvetlerimiz sayesindedir.” dedi.

Vali İsmail Ustaoğlu, Türkiye’nin kritik bir süreç geçirdiğini belirtti. Bu süreçte öncelikli olarak yöneticilere ve ardından güvenlik güçlerine büyük sorumluluk düştüğüne vurgu yapan Vali İsmail Ustaoğlu, “Bu coğrafya yüz yıllardır çeşitli sıkıntıların olduğu bir coğrafya. Maalesef bizde konumumuz nedeniyle bu coğrafyanın yanı başında yer alıyoruz. Zaman zaman bizleri üzüntüye sokan çeşitli sıkıntılar yaşıyoruz. Fakat ülkemiz çok güzel bir şekilde, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde, güvenlik güçlerimizin olağanüstü gayretleriyle bu sıkıntıları bertaraf etmesini biliyor. İnşallah bundan sonra da birliğimiz, kardeşliğimiz devam edecek.” sözlerini kullandı.

Görevleri başında olan güvenlik güçlerini anarak emniyet personelinin bayramlarını tebrik eden Vali İsmail Ustaoğlu, “Bu vesileyle ben başta şehit ailelerimize baş sağlığı ve gazilerimize acil şifalar dilerken mübarek Ramazan bayramlarını da kutluyorum. Malumunuz olduğu üzere birkaç gün sonra güzel duygularla görev yaptığımız ilimizden ayrılacağım. Görev yaptığım süre zarfında sizlerden memnundum. Bu vesileyle haklarınızı helal etmenizi istiyorum. Ailelerinizle birlikte güzel bayramlar, güzel günler geçirmenizi diliyorum.” ifadeleriyle vedalaştı.

Emniyet personeliyle bayramlaşmasının ardından İl Jandarma Komutanlığı’na geçen Vali İsmail Ustaoğlu burada rütbeli personel ve askerlerin bayramlarını kutladı. Vali İsmail Ustaoğlu, İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen bayramlaşma töreninde ise güvenlik güçlerinin ülkemizin geleceği için çok ciddi fedakarlıklar yaptığını ifade etti. Şehitlere Allah’tan rahmet, gazilere acil şifa dileyen Vali İsmail Ustaoğlu tören kıtasıyla bayramlaştı.

Vali İsmail Ustaoğlu’na ziyaretleri sırasında Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, İl Jandarma Komutanı jandarma Albay İbrahim Ayhan Vural, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er ve Kışla Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa eşlik etti. ​