Vali İsmail Ustaoğlu, Halfikale Mahallesi’nde vatandaşlarla buluştu.

Mahalle Odaları Buluşmaları kapsamında Halfikale Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Vali İsmail Ustaoğlu, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Vali İsmail Ustaoğlu, mahalle sakinlerine seslendiği konuşmada önceki gün yaşanan helikopter kazasında şehit düşen güvenlik güçlerine rahmet diledi. Sözlerinin devamında Bayburt’ta köklü bir geçmişe sahip mahalle odası geleneğini gelecek kuşaklara aktarmak ve daha da canlandırmak adına Bayburt Valiliği tarafından “Mahalle Odaları Buluşmaları”nın düzenlendiğini belirten Vali İsmail Ustaoğlu, “İlimizde göreve başlayalı 10 ay gibi bir süre geçti. Ülkemizin başka hiçbir yerinde olmayan ve sadece Bayburt’ta yaşatılan bu gelenek benimde en fazla dikkatimi çeken şey oldu. Birliğimizin, kardeşliğimizin, dayanışmamızın vesilesi olan bu tip mekanlar ilimiz adına çok özel ve aynı zamanda bir çok fonksiyona sahip mekanlar. Bu mekanları hem gelecek kuşaklara aktarmak adına birim amiri arkadaşlarımızla birlikte sizlerle böyle bir araya gelerek sizlerle hasbihal edip, sorun ve taleplerinizi dinlemek istiyoruz.” dedi.

Buluşmaya vatandaşların gösterdiği yoğun ilginin kendisini mutlu ettiğini dile getiren Vali İsmail Ustaoğlu, “İlginin giderek arttığı bu buluşmalar, amacına ulaşmış oldu. Biz istiyoruz ki Bayburt’un hiçbir mahallesinde ulaşamayacağımız bir vatandaşımız kalmasın. Her vatandaşımızı evinde ziyaret edemesek de işte bu tip ortamlar sayesinde problem ve sorunları bizimle paylaşırsanız bizde bundan büyük bir memnuniyet duyarız. Çünkü buradaki tüm kamu görevlileri milletimizin hizmetkârıyız. İnşallah bu buluşmalarda bizim bu çalışmalarımıza vesile olur.” ifadeleriyle her zaman vatandaşların hizmetinde olduğunu dile getirdi.

Mahalle Sakinleri adına söz alan Halfikale Mahallesi Muhtarı Arif Kalekahyası ise Vali İsmail Ustaoğlu’na mahalle sakinleri adına teşekkür etti.

Mahalli oyunların sergilenip, vatandaşların sorun ve taleplerini dile getirmesiyle sona eren buluşmaya Vali İsmail Ustaoğlu, Belediye Başkan Vekili Nevzat Köse, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İbrahim Ayhan Vural, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri ve vatandaşlar katıldı.​