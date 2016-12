BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ ÜRÜN GÜVENLİĞİ DUYURUSU

Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD) olarak adlandırılan denetim faaliyetleri ile piyasaya arz edilen ürünlerin güvenli olması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede Bakanlık olarak Ülkemizin 81 ilindeki il müdürlüklerimiz ve 869 denetçimiz ile vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için çalışmaktayız.Denetimlerde öncelikle ürünlerin sahip olması gereken ve ürünün güvenli bir şekilde üretildiğini gösteren belgeler incelenmekte; denetçilerimiz tarafından gerek görülmesi durumunda ürün test ve muayeneye gönderilmekte ve bu işlemler sonucunda uygunsuz olduğu tespit edilen ürünler için piyasadan toplatmaya varan önlemler alınabilmektedir.Bu çerçevede, 2016 yılının ilk 9 ayında 94.120 farklı marka/model ürün denetlenmiş olup bu ürünlerin 32.046 adedi uygunsuz bulunmuştur. Uygunsuz bulunan ürünler arasında insan sağlığı can ve mal güvenliği oluşturan 178 ürünün piyasaya arzı yasaklanmış ve bu ürünlerden daha önce piyasaya arz edilenlerin toplatılmasına karar verilmiştir. Yine bu süreçte tespit edilen uygunsuzluklar için toplam 6.577.213 Türk Lirası idari para cezası uygulanmıştır.Vatandaşlarımızın güvenli ürünleri kullanma sı, bu ürünleri tercih etmesi ve güvensiz ürünler konusunda farkındalığa sahip olması ise en az yapılan denetimler kadar etkili ve önemlidir. Bu gerekçeyle hem piyasaya arz edilen ürünleri kullanan vatandaşlarımız hem de üreticilerimizi daha yakından bilgilendirebilmek için her yıl bir haftayı Ürün Güvenliği Haftası adı altında bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerine ayırıyoruz. Bu yıl da 10-16 Ekim haftası tüm ülkemizde Ürün Güvenliği Haftası olarak kutlanmaktadır.