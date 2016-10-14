ÜRÜN GÜVENLİĞİ DUYURUSU

Vatandaşlarımızın günlük hayatta kullanmış olduğu asansörlerden elektrikli ev aletlerine, gaz yakan cihazlardan otomotiv aksam ve parçalarına kadar ürünler ile profesyonel maksatla sanayi üretiminde kullanılan makine, sınai gaz tüpleri gibi birçok ürünün piyasadaki denetimleri Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilmektedir.
Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD) olarak adlandırılan denetim faaliyetleri ile piyasaya arz edilen ürünlerin güvenli olması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede Bakanlık olarak Ülkemizin 81 ilindeki il müdürlüklerimiz ve 869 denetçimiz ile vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için çalışmaktayız.
PGD faaliyetleri kısaca piyasaya arz edilen bir ürünün gerekli güvenlik kriterlerine ve teknik düzenlemelere uygun olarak üretilip üretilmediğinin denetlenmesi anlamına gelmektedir. Bakanlığımız bu denetimleri temel olarak bilimsel kriterlere dayanan bir risk analizi sonrasında tespit edilen yüksek riskli ürünler üzerinde gerçekleştirmektedir. Ancak bununla birlikte vatandaşlarımızdan gelen ihbar ve şikâyetler ile basına yansıyan kaza ve yaralanma haberleri de denetimin başlatılması için kullanılmaktadır.
Denetimlerde öncelikle ürünlerin sahip olması gereken ve ürünün güvenli bir şekilde üretildiğini gösteren belgeler incelenmekte; denetçilerimiz tarafından gerek görülmesi durumunda ürün test ve muayeneye gönderilmekte ve bu işlemler sonucunda uygunsuz olduğu tespit edilen ürünler için piyasadan toplatmaya varan önlemler alınabilmektedir.
Bakanlığımız denetimlerinde; güvenlik kriterlerini dikkate almadan merdiven altı olarak tabir edilen şekilde üretim yaparak, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden ve ayrıca haksız rekabet ortamı oluşturan firmalarla mücadele amacını taşımaktadır. Bu mücadele bir yandan vatandaşlarımızın sağlığını, can ve mal güvenliğini korumak, bir yandan adil bir piyasa ortamı yaratmak bir yandan da Türk Malı imajını korumak amacını gütmektedir. Bu nedenle ürün güvenliği ve PGD faaliyetleri doğrudan cezalandırmayı hedef almak yerine üreticilerimizi bilinçlendirerek güvenli bir piyasa oluşturmayı ve güvenli bir piyasa ortamında vatandaşlarımızı yüksek standartlı ürünlerle buluşturmayı hedeflemektedir.
Yine de Bakanlığımızın yapıcı yaklaşımına rağmen piyasaya teknik düzenlemesine uygun olmayan ve/veya güvensiz ürün arz edenler hakkında gerekli idari yaptırımlar uygulanmakta ve Bakanlığımız ile işbirliği içerisine olmayarak insan sağlığı can ve mal güvenliği için tehdit oluşturan üreticiler açısından caydırıcı olmaya çalışılmaktadır.
Bu çerçevede, 2016 yılının ilk 9 ayında 94.120 farklı marka/model ürün denetlenmiş olup bu ürünlerin 32.046 adedi uygunsuz bulunmuştur. Uygunsuz bulunan ürünler arasında insan sağlığı can ve mal güvenliği oluşturan 178 ürünün piyasaya arzı yasaklanmış ve bu ürünlerden daha önce piyasaya arz edilenlerin toplatılmasına karar verilmiştir. Yine bu süreçte tespit edilen uygunsuzluklar için toplam 6.577.213 Türk Lirası idari para cezası uygulanmıştır.
Vatandaşlarımızın güvenli ürünleri kullanması, bu ürünleri tercih etmesi ve güvensiz ürünler konusunda farkındalığa sahip olması ise en az yapılan denetimler kadar etkili ve önemlidir. Bu gerekçeyle hem piyasaya arz edilen ürünleri kullanan vatandaşlarımız hem de üreticilerimizi daha yakından bilgilendirebilmek için her yıl bir haftayı Ürün Güvenliği Haftası adı altında bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerine ayırıyoruz. Bu yıl da 10-16 Ekim haftası tüm ülkemizde Ürün Güvenliği Haftası olarak kutlanmaktadır.
Ürün güvenliği konusunda halkımızda farkındalık ve bilinç oluşturulması oldukça önemli bir husustur. Bizler Bakanlık olarak vatandaşlarımızdan bize gelen her türlü ihbar ve şikâyeti mutlak suretle soruşturuyoruz ve şikâyet sahibine yapılan işlemler hakkında mevzuatın belirlediği süreler içerisinde bilgi veriyoruz. Denetim sürecinde şikâyet sahibinin bilgilerini de gizli bir şekilde muhafaza ediyoruz. Bu çerçevede, vatandaşlarımız günlük hayatta karşılarına çıkan ürün güvenliğine ilişkin herhangi bir hususta Bakanlığımız internet sayfasında yer alan ihbar/şikâyet formunu veya Alo 130 Şikâyet Hattını kullanarak ya da doğrudan İl Müdürlüğümüze yazacakları bir dilekçe ile bizlere ulaşabilirler.
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ ÜRÜN GÜVENLİĞİ DUYURUSU
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