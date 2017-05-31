ÜRETİCİLERE BİN 360 ADET ARILI KOVAN DAĞITILDI

Vali İsmail Ustaoğlu, “Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi” kapsamında hibe edilen arılı kovanların dağıtım törenine katıldı.

Bayburt Orman Fidanlık Şefliği önünde düzenlenen törende 68 aileye elektroşoklu çit ile bin 360 adet arılı kovan dağıtıldı.

Dağıtım töreni öncesinde yaptığı konuşmada Ramazan Ayı’nın hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak sözlerine başlayan Vali İsmail Ustaoğlu el birliğiyle güzel bir organizasyon gerçekleştirildiğini ifade etti. Vali İsmail Ustaoğlu gelir getirici tarım ve hayvancılık projelerinin teşvik edici olmasının Bayburt için önemli olduğu kaydetti. Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında farklı alanlarda çeşitli teşvikler verildiğine değinen Vali İsmail Ustaoğlu, “Bu yıl içerisinde 1 milyon 600 bin Türk Lirası (TL) tutarında proje hayata geçirilecek. Bunun bir parçasını da biraz sonra dağıtımını gerçekleştireceğimiz arılı kovanlar oluşturuyor.” dedi.

Bayburt’un arıcılık faaliyetleri anlamında bölgesinde çok önemli bir il olduğunu belirten Vali İsmail Ustaoğlu, “Her yerde arıcılık yapılıyor. Fakat ilimiz gerek göçer arıcıların konakladığı gerekse Bayburtlu vatandaşlarımızın arıcılık faaliyetlerini yoğun bir şekilde gerçekleştirdiği bir il. Flora zenginliği açısından gayet iyi durumda olan bir yer. Bu tip teşvikler bizim alternatif ürün ve üretim anlamında vatandaşlarımıza gelir sağlayıcı güzel teşvikler. Bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Vali İsmail Ustaoğlu, törene katılan arıcılara yönelik değerlendirmesinde Bayburt’un arıcılık faaliyetlerinde artık farkındalık oluşturması ve bu konuda kendine özgü çalışmalar yapması gerektiğinin zamanı olduğuna vurgu yaptı.

Trabzon Orman Bölge Müdürü Mümin Döngez ise Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında Bayburt’a bugüne kadar 1 milyon 178 bin TL’lik kredi sağlandığını ifade etti. 2017 yılı içerisinde sağlanacak hibe tutarının 1 milyon 611 bin TL olacağını aktaran Bölge Müdürü Döngez, “İlimizde ORKÖY kapsamında orman köylümüze 600 bin TL’lik bir kredi desteği sağlayacağız. Üreticilerimize verimli bir sezon geçirmelerini temenni ediyorum.” dedi.

Orman İşletme İl Müdürü Zeynel Yalçındağ da programda kısa bir konuşma yaparak verilecek hibelerin devlet ormancılığından millet ormancılığına geçişin en güzel örneklerinden biri olduğunu bildirdi.

Konuşmaların sonunda kura yöntemiyle arıcılara kovanları dağıtıldı. Vali İsmail Ustaoğlu dağıtım töreninin ardından törene katılanlarla birlikte kovanları inceleyerek hatıra fotoğrafı çektirdi.​