UPT Genel Müdürlüğüne Hemşerimiz atandı
UPT Genel Müdürlüğüne Hemşerimiz atandı
0
KUDAKA Toplantısı Bayburt'ta Yapıldı
KUDAKA Toplantısı Bayburt'ta Yapıldı
0
FETÖ/PDY Davasında karar
FETÖ/PDY Davasında karar
0
Çatıksuspor’dan Başkan Memiş’e Ziyaret
Çatıksuspor’dan Başkan Memiş’e Ziyaret
0

UPT Genel Müdürlüğüne Serhan Kavi atandı

UTP, ekibini güçlendirirken yeni isimlere yer veriyor.

UPT Genel Müdürlüğüne Serhan Kavi atandı
04 Mayıs 2017 Perşembe 12:51

Türkiye’nin ilk yerli, global para transferi ve ödeme platformu UPT’nin Genel Müdür koltuğuna sektörün deneyimli ismi Serhan Kavi oturdu. Yeni Nesil Para transfer sistemi olan UPT, 2010 yılında UPT- Ucuz Para Transferi markası ile Türkiye'de başladığı yolculuğuna 2012 yılından bu yana UPT – Uluslararası Para Transferi markası ile devam ediyor. 222 ülkede 400 bin işlem noktasına ulaşan UPT 5 kıtada büyümeye devam ediyor. Bu yaygınlık UPT’yi Türkiye’nin yurt içi ve yurt dışında en yaygın transfer sistemi haline getirmiş durumda.

1972 Bayburt doğumlu olan Serhan Kavi, lise eğitimini Kabataş Erkek Lisesi’nde aldıktan sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. İngiltere The London College’da MBA yapan Kavi, 4 yıl İngiltere’de eğitim alanında çalıştıktan sonra, 2000-2010 yılları arasında kariyerine Akbank’ta Bireysel Bankacılık Bölümünde devam etti.

2010 yılında Aktif Bank bünyesine katılan Kavi, sırasıyla Bireysel Pazarlama Bölüm Müdürü ve Perakende Bankacılık Satış ve İştirakler Koordinasyon Grubu Bölüm Başkanı olarak görev aldıktan sonra 2017 Mayıs ayı itibariyle UPT Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı.

UPT ile yurt içine isme, hesaba ve karta, yurt dışına hesaba ve anlaşmalı UPT Hizmet Noktalarına alıcının ismine anlık olarak TL, USD ve EUR döviz cinsi olarak para gönderilip alınabiliyor. Yapılan para transferi otomatik olarak banka hesabına veya kredi kartına geçiyor. UPT, Türkiye’nin en büyük yatırım bankası Aktif Bank iştiraki.

banner358
İlgili Galeriler
"ŞEHİRLER VE KALELER" MAİL ART SERGİSİ BAKSI MÜZESİNDE
"ŞEHİRLER VE KALELER" MAİL ART SERGİSİ BAKSI MÜZESİNDE
Bir Annenin Feryadı" Filminin Galası Yapıldı
Bir Annenin Feryadı" Filminin Galası Yapıldı
Başbakan Bayburt Mitingi
Başbakan Bayburt Mitingi
Tuzla Bayburtlular Gecesi
Tuzla Bayburtlular Gecesi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.