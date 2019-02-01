O bir aşık! Yanlış duymadınız Ülkesine, memleketine ve köyüne aşık… Bayburt'taki Baksı Müzesi'nin bulunduğu yere türküler söylensin diye Şair Zihni Sanat alanı yaptı.

Olmadı binlerce kilometre uzaktan halk müziğine gönül veren ünlü sanatçılar Bülent Ortaçgil,Erkan Oğur,İsmail Hakkı Demircioğlu ve Erdal Erzincanlı’yı Baksı Müzsin’de açık hava konserleriyle, Bayburt halkını buluşturup, doyumsuz melodilerinin tınısını Çoruh Nehri’nin çağlayan akışıyla birleştirdi. Daha olmadı Bayburt türkülerini araştırıp 1970 öncesi ilk ağızdan söylenen türküleri bir albümde toplayıp, geçmişten günümüze Anadolu kokan, mızrap kokan melodileri ve halk müziğine karşılıksız emek veren büyük ustaları hatırlattı. Hatırlatmayla da kalmayıp, Bayburt türkülerinin usta ismi Mustafa Ahıskalıoğlu’nun kırk yıllık 2 sazını Baksı Müzesinde sergileyip, muhafaza ediyor. Şimdilerde Bayburt folklorunu fotoğraflarla kitaplaştırmaya çalışıyor.

Yıllar sonra ortaya çıkan bir fotoğraf sene 1964 tam 54 yıl önce Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşu kutlamalarında sahne alacak olan saz ve ses sanatçıları. Ekibi çalıştıran “Kara Basma İz Olur” türküsü ve onlarca esere imza atan, birçok genci Bayburt folkloruna kazandıran saz ustası ve bestekar Mustafa Ahıskalıoğlu ile Bayburt’un unutmadığı Bayburt gecelerinin unutulmayan değeri, saz ustası Dadaş lakaplı Abdurrahman Kayserili ve aralarında gencecik bir delikanlı Hüsamettin Koçan ve mimar abisi Ahmet Koçan var.

Gençlik yıllarında sahnelerin tozunu yutan, halk müziğinin ummanına kapılan, yozlaşan çağda Anadolu terbiyesiyle yaşamını sürdüren, ilerleyen yaşına rağmen genç ve dinamik fikirleriyle topluma örnek olan, toprak kokan, sevda kokan, hepsinden önemlisi mütevazi yaşantısıyla aslını unutmayan, çağımızın önemli bir ortak değeridir Profesör Dr. Hüsamettin Koçan. Türkü yüreğiyle, can sağlıklığı ile ülkesine daha çok hizmetler yapacaktır. Yolun açık olsun güzel insan.

1946 yılında Bayburt’da doğdu. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde uzun yıllar öğretim üyesi olarak görev yaptı ve 1997-2005 yılları arasında fakültenin dekanlığını üstlendi. 1980 yılında “Türk Halk Resimleri” konulu araştırmasını tamamladı.



Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği’nin kurucuları arasında yer aldı. 1990 ve 1995 yılları arasında Derneğin başkanlığını üstlendi. 1991’de İstanbul Sanat Fuarı’nı kurdu.



2005 yılında kurduğu vakıfla 2010 Temmuz ayında Baksı Müze’sine hayat verdi. 2014 yılında T.B.M.M. Onur Ödülü’nün sahibi oldu. Baksı Müze’si nedeniyle Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi 2014 Yılın Müzesi Ödülü’nü aldı. “Sanat Tır” ve Sanat Çadır” gibi projelerle sanatı merkezin dışına taşıma çalışmalarını gerçekleştirdi.



Avusturya Salzburg Şehir Onur Ödülü ve Asya Sanat Bienali - Resim Büyük Ödülü’nün içinde olduğu 35 ödüle sahip olan Koçan, 45 kişisel sergi açtı ve çok sayıda ulusal ve uluslararası grup sergisine katıldı.

FOTOĞRAF: YIL 1964

AYAKTAKİLER Soldan sağa. İnşaat Mühendisi Şinasi Sansu,İsmet Öztürk,İsmail,Işık,5.kişi- Şerafettin Doğru,Prof.Dr. Hüsamettin Koçan ve Ahmet Ölmez

SAZLAR Soldan sağa: Mustafa Ahıskalıoğlu,Abdurrahman Kayserili ve Prof.Dr. Hüsamettin Koçan'ın abisi, Mimar Ahmet Koçan

Haber: Naci Ahıskalı