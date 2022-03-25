“Bayburt Üniversitesi Arıcılık Ar-Ge Merkezinin Kurulması ve Bölge Arıcılığının Geliştirilmesi’’ ve “Arılığım Hareketli Ürünüm Bereketli” Başlıklı Projelerin Açılış Toplantıları Gerçekleştirildi
“Bayburt Üniversitesi Arıcılık Ar-Ge Merkezinin Kurulması ve Bölge Arıcılığının Geliştirilmesi’’ ve “Arılığım Hareketli Ürünüm Bereketli” Başlıklı Projelerin Açılış Toplantıları Gerçekleştirildi
0
Bayburt 1918 FK Halkla İlişkiler Sorumlusu Şükrü Yazoğlu hemşerilerimize takımı destekleme çağrısında bulundu.
Bayburt 1918 FK Halkla İlişkiler Sorumlusu Şükrü Yazoğlu hemşerilerimize takımı destekleme çağrısında bulundu.
0
AK Parti Bayburt İl Gençlik Kolları Başkanlığı 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle dikkat çekici bir çalışma yaptı.
AK Parti Bayburt İl Gençlik Kolları Başkanlığı 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle dikkat çekici bir çalışma yaptı.
0
TEMA Vakfı, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası ile 22 Mart Dünya Su Günü’nde,
TEMA Vakfı, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası ile 22 Mart Dünya Su Günü’nde,
0
banner520

Üniversitesinde Yaşlılara Saygı Haftası kutlaması

Bayburt Üniversitesinde Yaşlılara Saygı Haftası Münasebetiyle Değerli Büyüklerimiz Ağırlandı

Üniversitesinde Yaşlılara Saygı Haftası kutlaması
25 Mart 2022 Cuma 10:57

BAYBURTGÜNDEM-  Yaşlı nüfus artış hızına paralel olarak yaşlılık ve yaşlı sağlığı konularında farkındalık yaratmak amacıyla “18–24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası” kapsamında Bayburt Memnune Evsen Huzurevi'nde kalan yaşlılar Bayburt Üniversitesinde ağırlandı. Fiziksel ve ruhsal gelişimi destekleyici birçok etkinliğin gerçekleştirildiği programda değerli büyüklerimiz keyifli zamanlar geçirdi.

Program, Bayburt Üniversitesi Kültür Merkezi ve Konukevinde gerçekleştirildi. Konukevinde bulunan hamam, sauna ve buhar odası gibi çeşitli hizmetlerden yararlanan yaşlılarımız daha sonra restoran bölümünde yemek ve müzik eşliğinde eğlendiler. 

Konukevindeki programın ardından Bayburt Üniversitesi Kültür Merkezinde bulunun Bocce Bowling Dart salonunda çeşitli oyunlara katıldılar.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, bu önemli günde değerli yaşlılarımızı ağırlamaktan mutluluk duyduğumuzu, yaşlılarımızı sadece belirli günlerde değil daima hatırlamamız ve onlara hürmet göstermemiz gerektiğini vurguladı.

İlgili Galeriler
Bayburt Üniversitesinde Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günleri Düzenlendi
Bayburt Üniversitesinde Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günleri Düzenlendi
“8 Mart Dünya Kadınlar Günü” Bayburt Üniversitesinde Çeşitli Etkinliklerle Kutlandı
“8 Mart Dünya Kadınlar Günü” Bayburt Üniversitesinde Çeşitli Etkinliklerle Kutlandı
İsmail Şimşek Kayak Kupası
İsmail Şimşek Kayak Kupası
Bayburt Üniversitesi Sporfest ile Coştu
Bayburt Üniversitesi Sporfest ile Coştu
AK Parti Bayburt İl Gençlik Kolları Muhsin Yazıcıoğlu’nun şehadet yıl dönümünde Mevlit Okuttu.
AK Parti Bayburt İl Gençlik Kolları Muhsin Yazıcıoğlu’nun şehadet yıl dönümünde Mevlit Okuttu.
0
Doğu Karadeniz Bölgesi Üniversitesi Rektörleri Ordu’da bir araya geldi
Doğu Karadeniz Bölgesi Üniversitesi Rektörleri Ordu’da bir araya geldi
0
Hüsamettin Koçan’ın sergisi İstanbul,Zeytinburnunda açıldı
Hüsamettin Koçan’ın sergisi İstanbul,Zeytinburnunda açıldı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.