Üniversitesinde Yaşlılara Saygı Haftası kutlaması

Bayburt Üniversitesinde Yaşlılara Saygı Haftası Münasebetiyle Değerli Büyüklerimiz Ağırlandı

BAYBURTGÜNDEM- Yaşlı nüfus artış hızına paralel olarak yaşlılık ve yaşlı sağlığı konularında farkındalık yaratmak amacıyla “18–24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası” kapsamında Bayburt Memnune Evsen Huzurevi'nde kalan yaşlılar Bayburt Üniversitesinde ağırlandı. Fiziksel ve ruhsal gelişimi destekleyici birçok etkinliğin gerçekleştirildiği programda değerli büyüklerimiz keyifli zamanlar geçirdi.

Program, Bayburt Üniversitesi Kültür Merkezi ve Konukevinde gerçekleştirildi. Konukevinde bulunan hamam, sauna ve buhar odası gibi çeşitli hizmetlerden yararlanan yaşlılarımız daha sonra restoran bölümünde yemek ve müzik eşliğinde eğlendiler.

Konukevindeki programın ardından Bayburt Üniversitesi Kültür Merkezinde bulunun Bocce Bowling Dart salonunda çeşitli oyunlara katıldılar.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, bu önemli günde değerli yaşlılarımızı ağırlamaktan mutluluk duyduğumuzu, yaşlılarımızı sadece belirli günlerde değil daima hatırlamamız ve onlara hürmet göstermemiz gerektiğini vurguladı.