" Üniversitemizden İstanbul Bilim-Kültür Gezisi "

Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü tarafından İstanbul Bilim- Kültür Gezisi düzenlendi.

" Üniversitemizden İstanbul Bilim-Kültür Gezisi "
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24 Mayıs 2008 yılında açılan İslam Medeniyetinin 9. ve 16. yüzyıllar arasındaki döneminde gerçekleştirdiği bazı icatların kopyalarının olduğu Türkiye’de ilk olan İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’ni gezen öğrenciler sergilenen icatların kendilerini çok etkilediğini dile getirdiler.
Ayasofya, Topkapı Sarayı, Yerebatan Sarnıcı gibi kültürel mekânları da gezen öğrenciler, böyle güzel bir imkânı sunmasından dolayı Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun’a teşekkürlerini ileterek bu geziden büyük mutluluk duyduklarını ifade ettiler.
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