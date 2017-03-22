Üniversite Öğrencilerinden Örnek Davranış

Bayburt Üniversitesi Demirözü Meslek Yüksek Okulu 1. Sınıf öğrencileri Arda Kiraz ve Sedat Ünyeli Bayburt Merkezde yürürken Saat Kulesi civarında buldukları bir miktar parayı çevrede yaptıkları araştırmada sahibini bulamayınca, Bayburt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teslim ettiler.

Hatırı sayılır miktardaki parayı zabıta ekiplerine teslim eden Kiraz ve Ünyeli bir ihtiyaç sahibinin veya emekli birisinin olabileceğini düşündüklerini belirterek, vatandaşlık görevlerini yerine getirdiklerini ve yine böyle bir durumla karşılaşsalar aynı şekilde davranacaklarını ifade ettiler.

Bu Örnek Davranış İçin Teşekkür Ediyoruz

Parayı tutanak düzenleyerek teslim alan Zabıta Müdürü Haluk Akkoyunlu da bu örnek davranışlarından dolayı Sedat Ünyeli ve Arda Kiraz’a teşekkür ederek, “Böyle ahlaklı ve sosyal sorumluluğun farkında olan gençlerin toplumumuzda var olması her zaman sevindirici ve umut vaat edici. Genç kardeşlerimize ve onları böylesine güzel bir şekilde yetiştiren ailelerine tekrar şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.