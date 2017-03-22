Üniversite Öğrencilerinden Örnek Davranış

Bayburt Üniversitesi Demirözü Meslek Yüksek Okulu 1. Sınıf öğrencileri Arda Kiraz ve Sedat Ünyeli Bayburt Merkezde yürürken Saat Kulesi civarında buldukları bir miktar parayı çevrede yaptıkları araştırmada sahibini bulamayınca, Bayburt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teslim ettiler.

Üniversite Öğrencilerinden Örnek Davranış
22 Mart 2017 Çarşamba 11:51
banner357

Hatırı sayılır miktardaki parayı zabıta ekiplerine teslim eden Kiraz ve Ünyeli bir ihtiyaç sahibinin veya emekli birisinin olabileceğini düşündüklerini belirterek, vatandaşlık görevlerini yerine getirdiklerini ve yine böyle bir durumla karşılaşsalar aynı şekilde davranacaklarını ifade ettiler.

Bu Örnek Davranış İçin Teşekkür Ediyoruz

Parayı tutanak düzenleyerek teslim alan Zabıta Müdürü Haluk Akkoyunlu da bu örnek davranışlarından dolayı Sedat Ünyeli ve Arda Kiraz’a teşekkür ederek, “Böyle ahlaklı ve sosyal sorumluluğun farkında olan gençlerin toplumumuzda var olması her zaman sevindirici ve umut vaat edici. Genç kardeşlerimize ve onları böylesine güzel bir şekilde yetiştiren ailelerine tekrar şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.

banner358
İlgili Galeriler
Başbakan Bayburt Mitingi
Başbakan Bayburt Mitingi
Tuzla Bayburtlular Gecesi
Tuzla Bayburtlular Gecesi
EMİTT 2017 BAYBURT GÜNÜ PROGRAMI
EMİTT 2017 BAYBURT GÜNÜ PROGRAMI
11.Derneklerarası Bilgi Yarışması
11.Derneklerarası Bilgi Yarışması
Önceki Haber
Bayburtlu Öğrenciye destek olmak için mesaj sistemi kuruldu
Sonraki Haber
Bilinçli tüketici ödülü Bayburtlu Cengiz Kaçmaz’a verildi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.