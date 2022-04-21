Üniversite Dedekorkut şenlikleri kapsamında BGC ile sponsorluk anlaşması imzaladı

5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri Kapsamında Medya Sponsorluğu Protokolü İmzalandı

BAYBURTGÜNDEM- 09-22 Mayıs 2022 tarihleri arasında Bayburt Üniversitesinde düzenlenecek olan ‘5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri’ kapsamında Medya Sponsorluğu protokolü imzalandı.

Salgın süreci nedeniyle uzun zamandır düzenlenmeyen Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri bu yıl birçok farklı etkinlikle gerçekleştirilecek. Şenlikler kapsamında; sportif faaliyetler, çalıştaylar, paneller, söyleşiler, yarışmalar, oyunlar, eğlenceler, sergiler, tiyatrolar ve belgeseller; bölgenin ekonomik yapısının sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak ulusal ve uluslararası sempozyumlar, sanat sergileri, arıcılık ve coğrafi işaret çalıştayları; ödüllü ses ve şiir yarışmaları, Ferah Zeydan ve Ali Baran Konseri ile öğrenci korolarının konserleri, 5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Ödülleri Ödül Töreni gibi birçok aktivite düzenlenecek.

Bu süreç doğrultusunda, Bayburt Üniversitesi ile Bayburt Gazeteciler Cemiyeti arasında kurumsal paydaşlığı güçlendirmek ve ortak faaliyet alanlarında karşılıklı fayda üretmek hedefiyle bir protokol hazırlandı. 5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenliklerinin medya planlaması, haber tasarımı ve tanıtım etkinliklerinde sponsorluğa dayalı stratejik ortaklık geliştirmek amacıyla hazırlanan protokolün imza töreni ise Bayburt Üniversitesi Dede Korkut Külliyesi Rektörlük makamında Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen ve Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Okutmuş’un katılımıyla gerçekleşti.

Protokolün her iki taraf için de hayırlı olması temennisinde bulunan Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen "Kurumsal paydaşlık ve iş birliği yaklaşımı çerçevesinde, topluma hizmet amacıyla gerçekleştireceğimiz etkinliklerin kolektif bir emeğin ve katkının ürünü olması hedefiyle Üniversitemizde şenlikler boyunca yapılacak işbirliklerini protokoller ile güçlendirileceğiz. Bu minvalde Üniversitemizin sponsorlardan beklentileri yalnızca bütçe katkısı ile sınırlanmamakta. Üniversitemizde etkinliklerin amacına ulaşması için tüm yapıcı katkılara duyarlı yaklaşma esasını benimsemekteyiz. Bu işbirlikleri için iki bin TL ile iki yüz elli bin TL arasında sponsorluklar yapılabilmektedir." dedi.

Bayburt Üniversitesinin, basın camiası açısından önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Okutmuş ise Üniversitenin bu sürece basın çalışanlarını dahil etmesinden mutluluk duyduklarını ifade etti. Bayburt Üniversitesinin her alanda Bayburt’a sunduğu katkıların da oldukça önemli olduğunu vurgulayan Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Okutmuş, protokolün basın camiası ve Bayburt Üniversitesi adına hayırlı olmasını dileyerek, Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen ve ekibine teşekkür etti.

Bayburt Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan 5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri ve Medya Sponsorluğu ile ilgili içerik ve detaylı bilgilere http://bayburt.edu.tr adresinden erişim sağlanabilmektedir.