Üniversite araziye, Askeriye yeni tesislere kavuşacak

Üniversite ve Askeriye arasında kazan-kazan anlaşması Bayburt Üniversitesi, uzun zamandır beklediği araziye kavuşuyor. Kampüsünün yanı başında yer alan 4. Motorlu Piyade Tugay Komutan Yardımcılığı’na ait arazi, Üniversite’ye tahsis edilecek.

Üniversite araziye, Askeriye yeni tesislere kavuşacak
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Bir süredir üzerinde çalışılan Askeriye ve Üniversite’nin arazi ve tesis sorunları çözülüyor. Konuya ilişkin yazışmalar tamamlandı ve karara bağlandı.
Üniversite ile şehir merkezi arasında kalan 4. Motorlu Piyade Tugay Komutan Yardımcılığı’na ait 1,3 milyon metrekarelik alan, üzerindeki yapılarla birlikte Üniversiteye tahsis edilecek.
4. Motorlu Piyade Tugay Komutan Yardımcılığı ise ihtiyaçlarına uygun ve daha geniş bir araziye taşınacak.
Yapılan protokolle, Askeriyenin ihtiyaç duyduğu bina ve tesisler, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yaptırılacak.
Böylece Üniversite, kampüsünü genişletebilmek için ihtiyacı olan yanı başındaki araziye, Askeriye ise hem daha geniş bir araziye hem de ihtiyacı olan modern tesislere kavuşacak.
 
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