ÜniAK ile Ehil’den Nesil’e Sohbetleri Başladı

ÜniAK öğrenci topluluğu bünyesinde “Ehil’den Nesil’e”sohbetleri başlatıldı. Alanında uzman, tecrübe sahibi kişilerin gençler ile buluştuğu programın ilkine ilgi yoğundu.

BAYBURTGÜNDEM- ÜniAK öğrenci topluluğu bünyesinde “Ehil’den Nesil’e”sohbetleri başlatıldı. Alanında uzman, tecrübe sahibi kişilerin gençler ile buluştuğu programın ilkine ilgi yoğundu.

Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı program tecrübe aktarımının ardından soru cevap şeklinde sonlandırıldı. Katılımcıların yeni deneyimler elde ettiği sohbet formatıyla alakalı Üniversiteler Birim Başkanı Elyesacan Cibali şunları söyledi; “Biz gençler için en önemli kaynak her zaman büyüklerimiz olmuştur. Onların tecrübesi, bilgi ve birikimleri hem bugünümüzü hem de yarınlarımızı şekillendirmede oldukça önemlidir.

Bizde bu kapsamda Ehil’den Nesil’e sohbetlerini başlatarak kıymetli büyüklerimizi genç kardeşlerimiz ile buluşturuyoruz ve onlardan istifade etmeye çalışıyoruz. İlkini gerçekleştirdiğimiz programın konuşmacısı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu hocamızdı. Hocamızın biz gençlere çok önemli bilgi aktarımlarından sonra genç kardeşlerimizi tek tek dinledi ve merak ettiklerini aydınlattı. İnşallah bu formatta sohbetlerimiz devam edecek.” dedi.