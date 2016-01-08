ÜLKÜ OCAKLARINDAN ÜNİVERSİTEDE YAŞANAN LARA TEPKİ

Bayburt Ülkü Ocakları İl Başkanı Muhammet Kılıç Üniversitede yaşanan öğrenci sorunlarıyla ilgili basın açıklaması yaptı.

Son zamanlarda üniversitemizde yaşanan hadiselerle alakalı olarak bazı açıklamalarda bulunmak üzere toplanmış bulunmaktayız.Terör örgütü destekçileri bugüne kadar devletin şımartıcı ve tavizkar politikaları sonucu kendi aralarında bir dizi emeller peşinde olarak ilimizde de yapılanmaya çalışmaktadır.

Bu bağlamda bunlara karşı canı pahasına dik duran ülkücü öğrencilerle pkk yandaşı öğrenciler zaman zaman karşı karşıya gelmekte ve devletin yetkili organları önünde hainlerle vatanseverler aynı muameleyi görmektedir.Yani polise askere kurşun sıkanla onlar için göz yaşı döken canını vermeye hazır olan insanların eşit olduğu bir düzende bu sorun çözülmesi zordur.

Yakın bir zaman önce üniversite içerisinde pkk lı öğrencilerin rahatça hareket etmelerinden dolayı vatansever öğrenciler sürekli tahrik edilmekte ve buna karşı yetkililer gerekeni yapmamaktadır.Devam eden bu tahrik ve kışkırtmalar sonucu yakın bir zaman önce vatan ve millet sevdalısı ülkücü öğrenciler ile vatan ve millet düşmanı pkk lı öğrenciler karşı karşıya gelmiş bizim arkadaşlarımız alan dışına itilmiş,güvenlik görevlilerinin arkasına sığınan pkk lı öğrenciler ise tehdit ve küfürde bulunmuşlardır bunlara yine orada gereken yapılmamıştır.

Bu olaylardan kısa bir süre sonra pkk yandaşı olan bir öğrenci grubu okul içerisinde gördükleri bir arkadaşımıza karşı sopa ve kesici aletler ile saldırı girişiminde bulunmaya kalkışmıştır.Burdan sormak istiyorum bunlara daha ne kadar göz yumacaksınız.

Yine bu olaylar esnasında polise hakaretlerde bulunan bu pkk yandaşı öğrenci grup sakinleştirilmekte bizim arkadaşlarımız suçluymuş gibi sürekli ifadeleri alınmaktadır.Bizim görünür hiçbirşeyden korkumuz yoktur. Ülkücü milliyetçi öğrenciler üniversite içerisinde izlenmekte ve güvenlik güçleri ile üniversite yönetimi tarafından baskı altındadır. Bu muamele pkk yandaşı ve hükümet yandaşı öğrencilere karşı yapılmamaktadır.Ülkücülere karşı sergilenen bu tutumu gıptayla ve önemle ayrıca takip etmekteyiz.Biz sizden olmayan bir şeyi yapmanızı istemiyoruz.Öğrenci görünümünde olan teröristlerin eğitim hayatının sonlandırılmasını ve bugüne kadar bozulmamış olan Bayburt’umuzun hamuruyla oynamaya kalkanların ilimizden derhal uzaklaştırılmasını istiyoruz.Bunların pkk lı olmaları sizin için yeterli bir delil değil ise sopa ve kesici aletlerle gezmeleri ne anlama gelmekterdir.Öğrenci arkadaşlarımızın hayatları bu manada tehlike altında olup üniversitemizi ve memleketimizi karıştırmak isteyen bu hainlerin daha fazla bir kıvılcıma sebep olmadan öğrenim hayatlarının derhal sonlandırılmasını istiyoruz.Görmezden gelinen bazı şeyler yarın altından kalkınmayacak sonuçlar doğuracağından yetkilerin şahsi menfaat ve çıkarlarını vatansever duygularıyla hareket etmelerini istiyoruz. Bu özde şerefsiz olup sözde öğrenci olan pkk lılar memleketimizin ekmeğini yemekte,suyunu içmekte bizlerin vermiş oldukları evlerde oturmaktadır.Yerine göre kılık değiştiren bu pkk lılar ev tutarken masum oluyor ama o evlerde bir araya gelerek terör örgütü lehine propaganda yapıyorlar.Şunuda özellikle belirtmek isterimki bu Türk ile Kürt değil bölücü teröristlerle vatandaseverlerin meselesidir.Kürt kardeşlerimiz kendini bu hainlerden korusunlar kullandırtmasınlar.

Kimse kimseyi kandırmasın yeteri kadar canımız yandı.Ege Üniversitesinde yetkilerin çözüm süreci politikaları ile verdikleri taviz sonucu şehit edilen Fırat Çakıroğlu kardeşimizi de unutmadık unutmayacağız da bunu herkes böyle bilsin kimse ateşle oynamaya kalkmasın.

Başbuğumuz Alparsalan Türkeş’in bir sözü vardır bizler vatanını milletini seven deliler topluluğuyuz ve bu deliliğimizle de gurur duyuyoruz.Bizlerin bir çıkarı ve menfaati yoktur.Bizim tek derdimiz vatanına,dinine ve bayrağına bağlı birer gençlik yetiştirmektir.İşte bu yüzden biz bu konularda son derece hassas olan ve mazimizde bu uğurda baş vermiş fakat baş eğmemiş insanlarız.

Üzülerek söylüyorum ki hergün şehit haberleri gelmektedir ve bu bizi derinden yaralamaktadır.Polisimize askerimize kurşun sıkan şehit eden bu şerefsizlerin destekçilerini memleketimizde istemiyoruz.Yetkililerin üzerine düşen bu hassas noktada sorumluluklarını yerine getirerek gerekeni yapmalarını bekliyoruz.