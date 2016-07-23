Ülkü Ocakları Yakutiye Camii'nde Mevlid-i Şerif okuttu

Bayburt Ülkü Ocakları bir grup hainin yapmış olduğu darbe girişimi sonucu şehit olan asker,polis ve sivil vatandaşlarımız için Yakutiye Camii'nde Mevlid-i Şerif okuttu.

Ülkü Ocakları Yakutiye Camii'nde Mevlid-i Şerif okuttu
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Siyasi partiler ve dernek temsilcilerininde katılım sağladığı 

Mevlid-i Şerif programına katılım yoğun oldu.

Konuyla alakali bir açıklamada bulunan Ülkü Ocakları İl Başkanı Muhammet Kılıç şu ifadeleri kullandı:

Öncelikle aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor milletimizin başı sağolsun diyorum.

Cesaretinden emin olduğumuz Türk Milleti, kardeşlik içerisinde dirayetini muhfaza ederek, bu konudaki gayret ve kararlılığını ortaya koyacaktır. Bu vesileyle yaşanan acı hadiselerde canlarını yitiren şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Cenab-ı Hak'tan bizlere başka acı yaşatmamasını, milletimizi akan gözyaşlarını dindirmesini niyaz ediyorum. Şüphesiz bu süreçte tüm Ülküdaşlarımız, Türkiye'de kaos umanların heveslerini kursağında bırakmak adına temkinli, tedbirli olacak ve sağduyusunu sürdürecektir. Ülkücüler bugüne kadar olduğu gibi kaynağını bilmedikleri, kendi tasarrufları olmayan hiçbir organizasyonun içinde olmayacaklardır."

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