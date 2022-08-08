Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Seyhan, Dünya Gazetesi ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği işbirliğinde gerçekleştirilen
Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Seyhan, Dünya Gazetesi ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği işbirliğinde gerçekleştirilen "Başkanlar Konuşuyor" programının konuğu oldu.
0
Bayburt Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mevlütoğulları Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’ye ziyaret
Bayburt Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mevlütoğulları Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’ye ziyaret
0
Bayburt Üniversitesi Öğrencileri Şampiyonluk Kupalarını 'Kaldırmaya' Devam Ediyor
Bayburt Üniversitesi Öğrencileri Şampiyonluk Kupalarını 'Kaldırmaya' Devam Ediyor
0
Bayburt Üniversitesine 2022-2023 Akademik Yılında 4026 Kontenjan Ayrıldı
Bayburt Üniversitesine 2022-2023 Akademik Yılında 4026 Kontenjan Ayrıldı
0

Ülkü Ocakları Genel Başkanından Bayburt’a ziyaret

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’yi makamında ziyaret etti.

Ülkü Ocakları Genel Başkanından Bayburt’a ziyaret
08 Ağustos 2022 Pazartesi 11:21

BAYBURTGÜNDEM-  Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli ve Belediye Meclis Üyeleriyle birlikte Ülkü Ocakları Genel Başkanı Yıldırım ve beraberindeki heyeti karşılayan Belediye Başkanı Pekmezci, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Genel Başkan Yıldırım ve beraberindekilere kent ile ilgili bilgiler veren Belediye Başkanı Pekmezci, Türk Dünyası’nın ortak atası Dede Korkut’un mezarının Bayburt’ta olduğunu, Dede Korkut adına uluslararası boyutta 1995 yılından bu yana kültür ve sanat şölenlerinin tertip edildiğini söyledi.

Bayburt’un Türk Dünyası’nda önemli bir yeri olduğunu kaydeden Başkan Pekmezci, “Bayburt, tarih ve kültür şehridir. Şehrimizde yaşanmış bir tarihi ve Dede Korkut’u gelecek kuşaklara aktarma adına bir gayretin içerisindeyiz. Dede Korkut ve hikâyelerinde geçen Bey Böyrek’in kabri de Bayburt’ta. Türk Dünyası’nın ortak atası Dede Korkut adına uluslararası boyutta düzenlediğimiz kültür ve sanat şölenleri vesilesiyle Türk Dünyası’nı şehrimizde buluşturmaya gayret ediyoruz”  dedi.

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ise Bayburt’ta olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek misafirperverliğinden ötürü Başkan Pekmezci’ye teşekkür etti.

Geçtiğimiz günlerde Bayburt Belediyesi’nce organize edilen Bayburt Dede Korkut 26. Uluslararası Kültür ve Sanat Şölenleri’ne Başkan Pekmezci tarafından davet edildiğini, programının yoğunluğundan dolayı katılamadığını bildiren Genel Başkan Yıldırım, Dede Korkut Şölenleri’ni uzaktan takip ettiğini ve kalbinin Bayburt’ta olduğunu söyledi.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’a ziyaret anısına Dede Korkut Biblosu, Aydıntepe Kabarma Halı ve çeşitli hediyeler verdi.

Ziyarette, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’a Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi İdris Aydın, MHP Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, MHP Bayburt Merkez İlçe Başkanı Muharrem Baykal, Ülkü Ocakları Bayburt İl Başkanı Yunus Emre Zengin, Kamu-Sen Bayburt İl Temsilcisi Ahmet Çalışkan, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcıları Deniz Güzelay ile Zekai Pınarbaşı, Ülkü Ocakları Trabzon İl Başkanı Ertuğrul Bayrak, Erzurum İl Başkanı Abdulkadir Gökcan, Rize il Başkanı Sadık Kandemir, Ordu İl Başkanı Doğan Mert Duran, Giresun İl Başkanı Özcan Erkan, Gümüşhane İl Başkanı Serkan Alp ve Bayburt Ülkü Ocakları Yönetim Kurulu Üyeleri eşlik etti.

İlgili Galeriler
Bayburt Üniversitesinde Mezuniyet coşkusu
Bayburt Üniversitesinde Mezuniyet coşkusu
5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri 11.günde Coşkuyla Devam Ediyor
5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri 11.günde Coşkuyla Devam Ediyor
5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenliklerinde ,Ferah Zeydan konser verdi
5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenliklerinde ,Ferah Zeydan konser verdi
Bayburt Üniversitesi 5.Dede Korkut Bilim Şenliği
Bayburt Üniversitesi 5.Dede Korkut Bilim Şenliği
BAYBURT’TA ÜRETİM VE İSTİHDAM ATILIMI
BAYBURT’TA ÜRETİM VE İSTİHDAM ATILIMI
0
BAYBURT BELEDİYESİ GÜNEŞTEN TOPRAĞA ÜRETİM TESİSİ İÇİN İMZALAR ATILDI
BAYBURT BELEDİYESİ GÜNEŞTEN TOPRAĞA ÜRETİM TESİSİ İÇİN İMZALAR ATILDI
0
Vali Epcim, Üzengili Köyünde incelemelerde bulundu
Vali Epcim, Üzengili Köyünde incelemelerde bulundu
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.