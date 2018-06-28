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Üç şehirde aranan Adem K. Dolandırıcılık iddiasıyla ,Bayburt'ta yakalandı

İstanbul, Ankara ve Bayburt'ta sahte belge ve bazı üst düzey kişilerin adını kullanarak çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Üç şehirde aranan Adem K. Dolandırıcılık iddiasıyla ,Bayburt'ta yakalandı
28 Haziran 2018 Perşembe 17:12

Alınan bilgiye göre, Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında İstanbul, Ankara ve Bayburt'ta birçok dolandırıcılık suçundan yakalama kararı bulunan ve firari olan Adem K'nin Bayburt'ta bir pidecide yemek yediğini tespit etti.

Ekiplerin pideciye girdiğini gören zanlı kaçmaya çalışırken yakalandı.  Bayburt Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Adem K'nin üzerinde yapılan aramada, sahte ehliyet ele geçirildi.

 Adem K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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