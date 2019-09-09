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Tuzla Deplasmanında Farklı Mağlubiyet..

Bayburt Özel İdarespor Tuzlaspor deplasmanından 3-0 gibi farklı bir mağlubiyetle ayrıldı.

Tuzla Deplasmanında Farklı Mağlubiyet..
09 Eylül 2019 Pazartesi 10:32

Tuzla Belediye Stadyumunda saat 16.30 da başlayan maça Tuzlaspor’un cezası nedeniyle sınırlı sayıda sadece Bayburtspor taraftarı alındı.

Her zaman olduğu gibi deplasmanda takımlarını yalnız bırakmayan az sayıda da olsa taraftarların desteğiyle maça başlayan Bayburt Özel İdarespor, Tuzlaspor’dan Sadık Baş’ın 22 ve 25’nci dakikalarında kaydettiği gollerle 2-0 mağlup duruma düştü. Maça iyi başlayamayan Bayburt Özel İdarespor’a rağmen ev sahibi Tuzlaspor daha iyi top çeviren ve gol pozisyonu üreten bir takım görüntüsü sergiledi. Maçın 45. dakikasında penaltı kazanan Tuzlaspor, Göksu Türkdoğan’ın ayağından üçüncü golü buldu ve maçın ilk yarı 3-0 Tuzlaspor’un üstünlüğü ile kapandı.

Maçın ikinci yarısına değişiklik yaparak başlayan Bayburt Özel İdarespor ikinci yarının ilk 15 dakikasında rakip kaleye yüklenmeye başladı. Üst üste kazandığı korner atışlarından gol bulamayan Bayburt Özel İdarespor 90 dakika sonunda sahadan 3-0 mağlup ayrılan taraf oldu.

Sezonun ikinci maçından puansız ayrılan Bayburt Özel İdarespor’dan Azat Filiz, Tayip Kanarya ve Sinan Özkan maçın uzatma dakikalarında kırmızı kart gördüler.

Tuzla deplasmanında iyi futbol sergileyemeyen ve farklı mağlubiyetle ayrılar Bayburt Özel İdarespor, 15 Eylül Pazar günü saat 15.30 da Genç Osman Stadyumunda Kırşehir Belediyespor’u ağırlayacak.

Haftanın maç sonuçları

Tuzlaspor 3 – 0 Bayburt Özel İDarespor

Bandırmaspor 2 – 2 Eyüpspor

Ergene Velimeşe 2 – 1 Utaş Uşakspor

Bodrumspor 0 – 0 Sivas Belediyespor

Kırşehir Belediyespor 1 – 0 Kastamonuspor 1966

Niğde Anadolu FK 0 – 1 Van BBSK

Elazığspor 1 – 0 Sakaryaspor

Sakaryaspor 2 – 3 Ergene Velimeşe

Utaş Uşakspor 1 – 0 Kahramanmaraşspor

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