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Tuzcuzade Mahalleside 3.600 metrekare

Bayburt Belediyesi’nin Bayburt’taki Pazar esnafını olduğu kadar vatandaşı da rahata kavuşturacak olan projesi Kapalı Halk Pazarı’nın inşası hızla ilerliyor.

Tuzcuzade Mahalleside 3.600 metrekare
26 Ekim 2018 Cuma 12:50

Tuzcuzade Mahallesi Bacanaklar mevkiinde bulunan 3.600 metrekare büyüklüğündeki alanda yapımı hızla süren Kapalı Halk Pazarı’nda son olarak prefabrik kolon montajı tamamlandı. Zemin düzleştirme çalışmalarının devam ettiği pazarın üzeri ise yakın zamanda kapatılmaya başlanacak.

Pazar esnafının hava şartlarından etkilenmeden satış yapabileceği pazarda çalışmalar tamamlandığında Bayburt her şeyiyle nitelikli bir kapalı halk pazarına kavuşmuş olacak.

Tuzcuzade Mahalleside 3.600 metrekare

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