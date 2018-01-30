TÜRKİYE SEVDAMIZ, VATAN İÇİN KAVGAMIZ!

SORUMSUZ TTB KAPATILSIN! Ülkesi ve milleti için cansiperane görev yapan sağlık çalışanı arkadaşlarım;

Ülkemiz kritik bir süreçten geçmektedir. Dün 17/25 yargı darbesiyle, Gezi Parkı ayaklanmasıyla, 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ülkemizi kaos ortamına ve işgal girişimine girişenler ve bunların arkasındaki güçler yine boş durmamaktadır.

Ülkemizin kuzeyinde, sınırımızın hemen yanında ülkemiz üzerinde emelleri olan güçler ve onların tetikçisi, maşası terör örgütleri cirit atmaktadır. Terör eylemleriyle, ülkemizin sınır güvenliğini, sınırlarımızı aşarak ülkemizin içine de taşıdıkları terör ateşiyle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehdit etmektedir. Bu sebeple devletimiz, bu terör örgütlerine karşı hem sınırlarımızın içinde hem de dışında bir mücadele başlatmıştır.

Fırat Kalkanı Operasyonu ile başlayan bu mücadele şimdi de Zeytin Dalı operasyonuyla devam etmektedir. Milletimiz tüm unsurlarıyla bu operasyonu desteklemektedir.

Sağlık çalışanlarımız, ülkemiz içinde gerçekleştirilen terörle mücadelede can canı pahasına güvenlik güçlerimizin hemen arkasında yer alarak bu mücadeleye katılmıştır. Şimdi de sınırlarımızın ötesinde ülkemizin birlik ve beraberliğini savunmak için çarpışan güvenlik güçlerimizle birlikte üzerine düşeni yapmaktadır.

Değerli Basın Mensupları;

Ülkemizin her kritik aşamasında bazı sözde meslek örgütleri terör dili kullanarak terör savunuculuğu yapmaktadır. Bu örgütlerden biri de Türk Tabipler Birliği’dir. Milli konularda, milletimizin ve temsil ettiği hekimlerin yanında duruş sergileyemeyen Türk Tabipler Birliği (TTB), yaptığı açıklamayla terörle mücadeleyi savaş olarak nitelemiş ve bu mücadelenin hemen sona erdirilmesi çağrısında bulunmuştur. Sağlık-Sen olarak söz konusu açıklamayı şiddetle ve lanetle kınıyor; terör ve terör örgütlerini destekleyici bu açıklamadan dolayı cumhuriyet savcılarımızı göreve çağırıyoruz.

Savaş ile terörle mücadeleyi bilemeyecek cehaletteki kişilerin, başkalarına akıl vermek hadleri değildir. Devletler arasındaki silahlı mücadeleye savaş, terör unsurlarını yok etmeye yönelik yapılana ise terörle mücadele denir. Terör örgütlerine karşı yapılan operasyona savaş demek, iyi niyetten uzak bir yaklaşımdır.

Tabipler Birliği söz konusu açıklamasıyla, Türk Ceza Kanunu’nun 215. Maddesindeki ‘Suçu ve suçluyu övme’, 216. Maddesinin birinci fıkrasındaki ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ ve 302. Maddedeki ‘Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak’ suçlarını işlemiştir.

Değerli Basın Mensupları;

İsminin başında Türk olan Tabipler Birliği, yaptığı açıklamayla savaşı bir halk sağlığı sorunu olarak gördüğünü, savaşın hemen sona ermesi gerektiğini ifade etmiştir. Bu ülkenin bir halk sağlığı sorunu varsa o da Türk Tabipler Birliği’dir. İsminin başında Türk olan bu örgüt ne yazık ki, terör örgütlerinin savunuculuğunu yapmakta, teröristlerin yaşama hakkını savunmaktadır.

Bu örgüte tavsiyemiz, ilgili makamlara da çağrımız; tabipler birliğinin ismindeki Türk ifadesinin çıkarılmasıdır. Tabipler Birliğinin temsilcisi olduğunu iddia ettiği hekim camiasıyla hiçbir ortak yanı bulunmamaktadır. Hatta terörle mücadelede ülkesinin çıkarlarını savunmayan, milletinin yanında olmayan, doktor arkadaşlarımızın görüşlerinin ve düşüncelerinin aksine, terör diliyle konuşarak teröre hizmet eden bu örgüt, derhal kapatılmalıdır.

Sayın Basın Mensupları;

Terör dili kullanarak teröre hizmet eden bu örgüte en güzel cevabı, bu meslek örgütünün şubeleri vermiştir. Tabipler Birliği’nin açıkladığı görüşe katılmayan illerdeki temsilciler, terörle mücadelede hükümetimizin yanında olduklarını, bütün hekimlerin ülkemizin birlik ve beraberliği için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu açıklamışlardır.

Bu ülkede yaşayıp, başkalarının borazanı olmayı gelenekselleştirenler ya bu huylarından vaz geçsin ya da kimin adına çalıştıklarını, kimden yana olduklarını açıklasın.

‘Savaşa hayır, barış hemen şimdi’ diyerek terörle mücadelenin sonlandırılması çağrısında bulunan TTB, terör örgütleri sınırımızda cirit atarken, ülkemizin yanı sıra vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğine kast ederken, barışın nasıl sağlanacağını da açıklamalıdır.

Ülkemiz teröristlerle mücadele ederken, yaşama hakkı konusunda şahin kesilenler, teröristlerin saldırıları, güvenlik güçlerimizi ve vatandaşlarımızı haince, kahpece katletmesi karşısında neden dut yemiş bülbüle dönmektedir?

Değerli Basın Mensupları;

Ülkemiz, yıllardır her türlü terör örgütleri ve arkasındaki güçlerle mücadele etmektedir.

Bu mücadelede hükümetimizin en büyük destekçisi birlik ve beraberliğini hiç bozmayan, içindeki hainlere fırsat vermeyen, vatan sevgisi ve inandığı değerler uğruna hayatını feda etmeye hazır milletimizdir.

Biz genelde kamu görevlilerinin en büyük temsilcisi Memur-Sen, özelde sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının temsilcisi Sağlık-Sen olarak daima milletimizin yanında, milletimizin seçtiklerinin yanında olduk. Her türlü darbe girişimini, terör eylemlerini ve teröristleri lanetledik, kınadık. Onlarla mücadelede hükümetimizin yanında olduk.

Son olarak hekimlerimizi de terör savunucusu bu sözde meslek örgütüne karşı tepkilerini göstermeye çağırıyorum. Biz vatanını, milletini seven, demokrasi ve cumhuriyetini korumak için ölüme göze almış sağlık çalışanları olarak, her türlü terörle mücadelede devletimizin yanında olduğumuzu bir kez daha hatırlatıyoruz.

Bizlere destek veren hekimlerimize ve sağlık çalışanı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Fikret LÖKOĞLU

Sağlık-Sen Bayburt Şube Başkanı