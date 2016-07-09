TÜRKİYE'NİN EN AZ NÜFUSA SAHİP İLİ BAYBURT’TA BAYRAM YOĞUNLUĞU

78 bin 550 nüfuslu Bayburt'ta Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla kente gelen "gurbetçiler" yoğunluk oluşturdu, cadde ve sokaklarda trafik durma noktasına geldi.

TÜRKİYE'NİN EN AZ NÜFUSA SAHİP İLİ BAYBURT’TA BAYRAM YOĞUNLUĞU
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  İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa başta olmak üzere diğer illere göç eden Bayburtlulardan binlercesi bayram tatillerini doğup büyüdükleri kentte geçirmeyi tercih edince trafikte yoğunluk meydana geldi. 78 bin 550 nüfuslu Bayburt’un merkezindeki Cumhuriyet Caddesi başta olmak üzere hemen hemen tüm cadde ve sokaklarda çift sıralı araç konvoyları oluştu.
 Kentin nüfusu Ramazan Bayramı süresince gurbetçiler ve diğer ziyaretçiler ile 200 bine yaklaştı. Nüfus ve araç yoğunluğu bakımından sakin bir şehir olan Bayburt'ta,  bayram tatili süresince çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi,  trafik ekipleri trafiği düzenlemek için yoğun mesai harcadı.

Etiketler; #Bayburt
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Istanbul bahcelievler den - 6 ay önce
Artik memleketime bakarken agliyorum yaziklar olsun utanmadan birde hizmetten bahsediyosun uz cumhurbaskanimuzin golgesinde siyaset yapmak sizin neyinize 14 yildir adeta bayburtla dalga gectiniz bayburtu iyice sahipsiz harabe sehir yaptiniz yaziklar olsun kendinizi ancak mahserde anlatirsiniz. Ak parti bayburt il teskilati bayburta engel olma birakinda kamu kurumlari islerini yapsinlar.
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