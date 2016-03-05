Türkiye İzcilik Federasyonu’ndan Başkan Memiş'e Ziyaret

Bayburt Gençlik Spor İl Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı, Teknik Kurul Başkanı Süheyla Subaşı, Teşkilat Kurulu Üyesi Nuri Karslı, Dış İlişkiler Kurulu Üyesi Ramazan Kartal, Mevzuat Sorumlusu İsmail Uğurdur, Federasyon Uzmanı Mahmut Kurt ve Bayburt İl Temsilcisi Burak Türk Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş’i makamında ziyaret ettiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Memiş, izcilik federasyonunun çalışmalarının ahlaklı, ne istediğini bilen, zorluklarla başa çıkabilecek bir neslin yetişmesi için önemli olduğu belirterek şunları söyledi:

“İlk olarak zihinsel olarak hazır olmamız gerekiyor. Maddi durum ikinci planda öncelikle alt yapının oluşması lazım. Belediye Başkanı olarak bu faaliyetlere katkım olursa çok mutlu olurum. Sportif faaliyetleri futboldan ibaret sayan bir nesil yetişti.”

Alternatif Sporlara Yönelmemiz Lazım

“Salon sporlarına gereken ilgi gösterilmedi. Hem beden, hem zihin, hem ruh, hem de ufku açacak, geliştirecek sporlardan uzak duruldu. Alternatif sporlara yönelmemiz lazım. Bunlar izcilik olabilir salon sporları olabilir. Bu gibi sporlar insanlara disiplin alışkanlığı ve zor şartlarla mücadele etme ruhunu kazandırıyor. Bu konuda yapılacak çalışmalara katkı sunmaktan son derece mutluluk duyarım. Çünkü bu Bayburt’ta zinde, milliyetini ve maneviyatını ayakta tutan bir neslin yetişmesine ön ayak olacak. Buna katkıda bulunmaktan onur duyarım.”

İzcilik Bayburt’ta Yeniden Hayata Geçirilecek

Bayburt Belediye Başkanı Memiş’e kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür eden Bayburt Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cengiz Karakaşoğlu İzciliği Bayburt ‘ta belediye ve diğer kurumların desteğiyle yeniden hayata geçireceklerini ifade ederek, “Federasyonumuzun merkezi olan İstanbul’da çok güzel faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Bizde yetiştirdiğimiz çocukları oraya kamplara göndereceğiz ve oradan da izcilerimizi bölgesel kamplar çerçevesinde Bayburt’a davet edeceğiz” dedi.

Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı ve Teknik Kurul Başkanı Süheyla Subaşı ise federasyonun çalışmaları hakkında bilgi vererek şunları ifade ettiler:

Çanakkale Savaşında Şehit Olan İzler Var

“Türkiye genelinde 145 bin izcimiz var. Çanakkale savaşında oymaklarıyla birlikte şehit olan izcilerimiz var. İstiklal muharebesine 5 bin kişilik izci alayı katılmış. Kıbrıs’ta Rumlara karşı ilk mücadeleyi başlatan izcilerdir. Osmanlı’dan sonra belli bir dönem ne yazık ki Anadolu’da aileler çocuklarını güvenle teslim edemiyorlardı. Şuanda çok şükür herkes çocuğunu güvenle bize teslim edebiliyor.”

Kardeş Projesi

“Biz çocukları güzel ahlaklı vatanını, milletini, dinini seven bu yönde vazifelerini yerine getirecek bir şekilde yetiştirme gayreti içindeyiz. “Kardeş Projesi’’ kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğümüzle koordineli hareket ederek terör bölgesindeki çocuklarımızı izcilikle tanıştırıp yetiştiriyoruz ve bu çocuklarımız evlerine geri döndüğünde artık emniyet güçlerine taş atmıyorlar. Bunun yanında yetiştirme yurtlarındaki çocuklarımızla da ilgileniyoruz.”

Bütün Osmanlı Coğrafyasında Faaliyetteyiz

“Ayrıca bütün Osmanlı coğrafyasında da faaliyet içindeyiz. Bizim 5 bin tane Suriyeli mülteci çocuğumuz var. Siz yeter ki bize çocuk gönderin biz onları yetiştirir size teslim ederiz. Biz memleket sevdası ile hareket eden bir teşkilatız. Çocuklarımızı bu yönde yetiştiriyoruz. 20 yüzyılın başında İngilizler izciliği bizden öğrenip misyonerlik faaliyetleri için kullanmıştır.”

Önce Edep

“Bizdeki izcilik Ahilik Teşkilatının bir benzeridir. Amacımız insanları hem ahlâken hem ruhen hem de bedenen yetiştirmektir. Aileler çocuklarını bize güvenle teslim ediyorlar çünkü bizde erkek çocuklarıyla erkekler ilgilenir kız çocuklarıyla bayanlar ilgilenir. Edep bizde en önde gelen unsur. Biz eş cinsellerin izcilik kapmalarına girmelerine karşı çıkan dünyadaki tek federasyonuz.”

Başkan Memiş’e Hocalı Yürüyüşü Anısına Flama Hediye Edildi

Ziyaretin sonunda İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı Belediye Başkanı Mete Memiş’e Azerbaycan’nın Hocalı kasabasında Ermeniler tarafından yapılan katliamın yıl dönümünde gerçekleştirdikleri yürüyüş için özel olarak hazırlanan flama takdim etti. Başkan Memiş’te federasyon başkanı Subaşı’ya Bayburt’un tarihi mekânlarının Bayburt taşından yapılmış biblolarını hediye etti.