TÜRKİYE GENÇLİK VAKFI (TÜGVA) BAYBURT İL TEMSİLCİLİĞİNE AHMET SEMİZ ATANDI

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA ) Bayburt İl Temsilciliğine atanan Ahmet semiz Türkiye ve Gündemle alakalı değerlendirmelerde bulunan basın açıklaması yaptı.

Semiz “ Ülkemiz ve Ümmet’imiz açısından badireli geçmekte olan yılları yaşıyoruz. Bir taraftan FETÖ terör örgütünün gençlerin duygu ve düşüncelerini nasıl iğfal ettiğine tanık olurken, diğer taraftan Müslümanların yaşadığı coğrafyalardaki manzara yüreklerimizi dağlıyor. Bir taraftan PKK bölücü terör örgütünün maşa olarak kullanıldığı ülkemizde şehit haberleri dinmezken, diğer taraftan yanı başımızdaki komşumuz Suriye’nin durumu içimizi dağlıyor. Bu manzara karşısında sadece elimizi değil bedenimizi ve ruhumuzu taşın altına koymaya hazır olan Türkiye Gençlik Vakfı Bayburt İl Temsilciliği olarak yeni döneme yeni yönetimimiz ile beraber bismillah dedik.

“ Türkiye Gençlik Vakfı, birkaç gencin inisiyatifiyle kurulmuş, merkezi Türkiye, çalışma alanı dünya, hedefi ahiret olan “yeni nesil gençlik vakfı” dır. “ açıklamasını yapan Semiz;

“ Biz vakıf çalışanları olarak genç olmanın ne kadar kıymetli olduğunun bilincindeyiz. Biz bu bilinci 17 yaşında Peygamber Aleyhisselam’ın sancağını taşıyan Usame bin Zeyd’den, Yesribleri Medine yapan Musab Bin Umeyr’den, 21 yaşında Peygamber müjdesine nail olan Fatih Sultan Mehmet’ten ve 15 Temmuz Hain darbe girişiminde göğsünü tanklara siper eden kardeşlerimizden biliyoruz.

TÜGVA olarak genç kardeşlerimizin, kime kul olduklarını unutmadan hayatı okuyabilen, tekfirci bir zihniyete değil tebliğci bir zihniyete sahip, itici değil kucaklayıcı, değerlerinden taviz vermeyen, susması tefekkür, konuşması zikir, bakması ibret, emaneti ehline verecek bireyler olması için çalışıyoruz. Hedefimizi ise seneler önce 22 yaşında bu yola çıkmış merhum Hasan el Benna’nın hedefi ile bir görüyoruz. Tam da O’nun dediği gibi ‘’Gayemiz Allah rızası, Önderimiz Rasulullah, Anayasamız Kur’an, Yolumuz Cihad, Allah yolunda en büyük arzumuz Şehit olmaktır.’

Ahmet Semiz Kimdir.

1988 yılında Trabzon’un Çaykara ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimimi Trabzon Merkez’de, Liseyi Yunus Emre Lisesi’nde okudu. 2008 yılında başladığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nden İnşaat teknikeri olarak 2010 yılında mezun oldu. Stajını Varlıbaş AVM ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi binasında tamamladı. Okulu bitirdikten sonra Ön lisans KPSS sınavı sonucu Bayburt Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nda Tekniker olarak çalışmaya başladı. 2015 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun oldu. Semiz, Bayburt Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde İnşaat Mühendisliği 3. Sınıf öğrencisidir. Bunların yanında Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İktisat Bölümünden yüksek lisans yapmaktadır. İhsan Şenocak Hoca’nın riyasetinde çıkmakta olan Hüküm Dergisi’nin Bayburt temsilcisi konumundadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

