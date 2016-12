Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bayburt İl Temsilciliği Bayburt Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bayburt İl Temsilcisi ve yöneticilerinin ziyaretinde medya mensupları ile karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Bayburt, gençlik ve medya üzerine muhabbet edildi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bayburt İl Temsilcisi Ahmet Semiz ise birinci meselelerinin geleceğimizin teminatı olan gençler olduğunu, gençlerin Allah’a giden yolda önündeki engelleri aşmaları için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını belirten Semiz, ‘’Türkiye Gençlik Vakfı’nın temelinin ırkına, rengine, şekline bakmadan ve bizi birleştiren bu kadar unsura rağmen ayrıştırmaya çalışanlara prim vermeden herkesin özellikle gençlerin Allah ile bağlarının kuvvetli olmasını amaçlıyoruz’ ’dedi.

Ayrıca belki her evin kapısını çalma imkanımız yok ama siz değerli medya mensupları sayesinde her eve girme imkanımız var diyen Semiz, medyayı etkin kullanamayanların barınamadığı bir dünyada yaşadıklarını ve bu yüzden değerli medya mensuplarının desteklerini her fırsatta hissetmek istediklerini belirtti.