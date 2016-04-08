Bayburt Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Başaran Bilek Güreşi Takımı, Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından 2-6 Nisan tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilen Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonasından dereceyle döndü.

Büyükler kategorisinde takım halinde şampiyonluğu göğüsleyen sporcularımız gençler kategorisinde ise takım halinde 3.lük elde ettiler.





Başkan Memiş Bizzat Karşıladı





Antalya dönüşünde sporcularımızı Belediye Başkanı Mete Memiş, Belediye Başkan Yardımcıları Nesimuttin Selçuk ve Şahin Kızılaslan ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cengiz Karakaşoğlu karşıladı.





Belediye hizmet binası önündeki törende Başkan Memiş sporcuları başarılarından dolayı tek tebrik ederken şampiyonluk kupası ve sporcularla birlikte objektiflere zafer pozu verdiler.





1123 Sporcu Katıldı





1123 sporcunun katıldığı şampiyonada hem bireysel hem de takım halinde birçok dereceye imza atarak büyük başarı elde eden sporcularımızdan Tuncay Başaran, İsmail Türker, Vedat Bozbey, Ayhan Beyazıt, Akın Türker, Ünal Türker, Sahip Çağlar ve Cavit Kahriman hem büyükler kategorisinde hem de takım halinde Türkiye şampiyonluğu elde ederken Durucan Çakmak, Berkan Karataşoğlu ve Bedri Demirci’de gençler kategorisinde takım halinde Türkiye üçüncüsü oldular. Bireysel dallarda ise büyüklerde Yunus Emre Başaran Türkiye ikincisi Ertuğrul İpek Türkiye üçüncüsü olurken süper gençler kategorisinde ise Yusuf Ziya Yıldızoğlu Türkiye ikinciliğini elde etti.