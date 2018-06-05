Turkcell, Camikebir Mahallesi, Taşhan Caddesi’nde bulunan Tarihi Taşhan Yapıtının içerisinde Bayburt Belediyesi’nin kurduğu alanda 1000 kişiye iftar yemeği organize etti.

Turkcell, ‘Şimdi Paylaşmanın Tam Zamanı’ diyor ve bu ramazanda da Anadolu’da iftar sofralarına misafir oluyor. 30 gün boyunca birçok şehirde belediyelerin düzenleyeceği geleneksel iftar yemeklerine destek olmak için Türkiye turuna çıkan Turkcell, tam 50 ilde 200.000 (iki yüz bin) kişiye ulaşmayı planlıyor.

Belediyelerin kurduğu iftar çadırlarında binlerce kişiye hem iftar yemekleriyle hem de iftar sonrası etkinliklerle Ramazan ruhunu yaşatan Turkcell’in duraklarından biri de Bayburt İli oldu.

Tarihi Taşhan Yapıtında, Bayburt Belediyesi’nin kurduğu alanda 1000 kişiye iftar yemeği organize eden Turkcell, düzenlediği ney dinletisi ve ilahilerle de iftara katılanlara keyifli saatler yaşattı. İftarda ayrıca, Kur’an-ı Kerim de okundu.