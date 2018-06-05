 ﻿
Turkcell Bayburt’ta 1000 kişiye iftar verdi
Turkcell Bayburt’ta 1000 kişiye iftar verdi
0
VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN’I ZİYARET ETTİ
VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN’I ZİYARET ETTİ
0
Adabaşı İlkokulu öğrencileri ile bir araya geldi
Adabaşı İlkokulu öğrencileri ile bir araya geldi
0
Saadet Partisi Bayburt milletvekili adayı Murat Gürbüz
Saadet Partisi Bayburt milletvekili adayı Murat Gürbüz
0
banner399

Turkcell Bayburt’ta 1000 kişiye iftar verdi

Turkcell, Camikebir Mahallesi, Taşhan Caddesi’nde bulunan Tarihi Taşhan Yapıtının içerisinde Bayburt Belediyesi’nin kurduğu alanda 1000 kişiye iftar yemeği organize etti.

Turkcell Bayburt’ta 1000 kişiye iftar verdi
05 Haziran 2018 Salı 18:33

Turkcell, ‘Şimdi Paylaşmanın Tam Zamanı’ diyor ve bu ramazanda da Anadolu’da iftar sofralarına misafir oluyor. 30 gün boyunca birçok şehirde belediyelerin düzenleyeceği geleneksel iftar yemeklerine destek olmak için Türkiye turuna çıkan Turkcell, tam 50 ilde 200.000 (iki yüz bin) kişiye ulaşmayı planlıyor.

Belediyelerin kurduğu iftar çadırlarında binlerce kişiye hem iftar yemekleriyle hem de iftar sonrası etkinliklerle Ramazan ruhunu yaşatan Turkcell’in duraklarından biri de Bayburt İli oldu.

Tarihi Taşhan Yapıtında, Bayburt Belediyesi’nin kurduğu alanda 1000 kişiye iftar yemeği organize eden Turkcell, düzenlediği ney dinletisi ve ilahilerle de iftara katılanlara keyifli saatler yaşattı. İftarda ayrıca, Kur’an-ı Kerim de okundu.

banner397
İlgili Galeriler
10. Yıl Haftası 'Dede Korkut Ödülleri' İle Devam Ediyor.
10. Yıl Haftası 'Dede Korkut Ödülleri' İle Devam Ediyor.
Tekirdağ Bayburtlular gecesi
Tekirdağ Bayburtlular gecesi
Afrine giden Askerleri Bayburt'tan 5000 kişi uğurladı..
Afrine giden Askerleri Bayburt'tan 5000 kişi uğurladı..
Bayburt Milliyetçiler Platformu toplantısı
Bayburt Milliyetçiler Platformu toplantısı
Önceki Haber
YENİ BAYBURT DEVLET HASTANESİ İNŞAATI HIZLA DEVAM EDİYOR
Sonraki Haber
Dil Sultanları Mest Etti
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.