TÜRK KIZILAY'INDAN YANGINZEDE AİLELERE YARDIM ELİ

Bayburt Merkez Konursu ve Dağtarla köylerinde meydana gelen yangınlar nedeniyle evleri yanan ve kullanılamaz hale gelen Yangınzedelere Türk Kızılay tarafından ayni yardım yapıldı.

TÜRK KIZILAY'INDAN YANGINZEDE AİLELERE YARDIM ELİ
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 Bayburt Valisi Yusuf Odabaş’ın talimatları doğrultusunda İl Afet ve Acil Durumu Müdürü Adil Arslan ve Türk Kızılay Bayburt Şubesi Başkanı Fikret Aksoy’un girişimleri sonucu Kızılay tarafından yangınzede ailelere aynı yardım yapıldı.

Türk Kızılayı Kuzey Doğu Anadolu Bölge Afet Müdürlüğü tarafından gönderilen yardımları yangın zedelere teslim eden İl Afet ve Acil Durum Müdürü Adil Arslan, Türk Kızılay Bayburt Şubesi Başkanı Fikret Aksoy ve Bayburt Üniversitesi ÜniKızılay Kulübü Başkanı Haktan Polat ve Kulüp Üyeleri içerisinde Battaniye, sünger yatak 5 Adet, El Havlusu, Aile Mutfak Set, Set Üstü ocak bulunduğu yardım kolilerini yangınzede ailelere dağıtırken yaptığı konuşmada;

 “Geçtiğimiz günlerde Konursu ve Dağtarla köyümüzde meydana gelen yangın afeti nedeniyle Türk Kızılay Derneği Bayburt Şubesinin, yangın zedelere getirtmiş olduğu yardımları dağıtmak üzere burada bulunmaktayız. Türk Kızılay’ı tarafından gönderilen yardım kolilerini yangınzede ailelere teslim etmeye geldik.”

Türk Kızılay’ı Bayburt Şube Başkanı Fikret Aksoy yaptığı konuşmasında;

“Saygıdeğer Valimizin talimatları doğrultusunda bu gün  Konursu köyümüz de  yangında zarar gören 2 aileye hem de Dağtarla köyümüzde yangından zarar gören 3 aileye Türk Kızılay Bayburt Şubesi olarak,  hem geçmiş olsun dileklerimizi sunmak, hem de Kuzeydoğu Anadolu Bölge Afet Müdürlüğümüz kapsamında yardım malzemelerini ulaştırmak için buradayız.

Elli yıldır Bayburt’ta var olan Türk Kızılay’ı son 3 yıldır bu hizmetleri eksiksiz yerine getirmekte ve afet ve yangında zarar görenlerin yanında olmaktadır. ”dedi.




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