TÜRK KIZILAYI BAYBURT ŞUBESİNDEN YANGINZEDELERE VE ENGELLİ VATANDAŞA YARDIM

Türk Kızılayı Bayburt Şubesi, Bayburt merkez Ağören köyünde çıkan yangında zarar gören iki aileye gıda ve ihtiyaç malzemesi ile Bayburt Merkezde İkamet etmekte olan engelli vatandaşa tekerlekli sandalye teslim etti.

TÜRK KIZILAYI BAYBURT ŞUBESİNDEN YANGINZEDELERE VE ENGELLİ VATANDAŞA YARDIM
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 Yardım Paketlerinin içerisinde Battaniye, sünger yatak 5 Adet, El Havlusu, Aile Mutfak Set, Set Üstü ocak bulunduğu yardım kolilerini yangınzede ailelere dağıtırken Türk Kızılayı Bayburt Şube Başkanı Fikret Aksoy yaptığı konuşmada;
" Bayburt merkez Ağören köyünde İkamet etmekte olan ve çıkan yangında zarar gören Hacı Coşkun ile Hatice Gözay ve ailelerine Türk Kızılayı Bayburt Şubesi olarak Gıda ve Ev ihtiyaç malzemesi yardımı yaptık.
Türk Kızılay Bayburt Şubesi olarak, ÜniKızılay Temsilcisi Haktan Polat ve Türk Kızılayı Bayburt Hizmet içi Yöneticisi Ferit Kacır ile beraber Bayburt AFAD ekipleri ile beraber buradaki yangından zarar görmüş ailelerimize hem geçmiş olsun dileklerimizi sunmak, hem de Kuzeydoğu Anadolu Bölge Afet Müdürlüğümüz kapsamında yangından zarar görmüş ailelerimize yardım malzemelerini ulaştırmak için buradayız.
Elli iki yıldır Bayburt’ta var olan Türk Kızılay’ı son 5 yıldır bu hizmetleri eksiksiz yerine getirmekte ve afet ve yangında zarar görenlerin yanında olmaktadır. ”dedi.
Bayburt Merkez Tuzcuzade mahallesinde ikamet eden Hanefi Hacıoğlu (80) engelli vatandaşımıza da ihtiyacı olan tekerlekli sandalyeyi hazır hale getirerek  yaşamına kolaylık katması adına aile fertlerine teslim ettik. Bu tür afet ve ihtiyaçlı ailelerin yanında hep olan Türk Kızılayı olarak bu tür yardımlarımız devam edecektir " dedi.


 
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