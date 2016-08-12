TÜRK KIZILAYI BAYBURT ŞUBESİNDEN TEKERLEKLİ SANDALYE

Türk Kızılayı Bayburt Şubesi, Bayburt merkez kopuz köyünde İkamet etmekte olan engelli vatandaşa tekerlekli sandalye teslim etti.

Türk Kızılayı Bayburt Şube Başkanı Fikret Aksoy, " Bayburt merkez kopuz köyünde İkamet etmekte olan engelli vatandaşımız Şennur Dumlupınar’a tekerlekli sandalye Bayburt Kızılay Şube Başkanlığı tarafından teslim edilmiştir.

ÜniKızılay Temsilcimiz Haktan Polat ve Türk Kızılayı Bayburt Hizmet içi Yöneticisi Ferit Kacır ile engelli Şennur Ninemizin evinde ziyaret edilerek ihtiyacı olan tekerlekli sandalye’yi hazır hale getirerek vatandaşımızın yaşamına kolaylık katması adına kendisine teslim ettik.

Önümüzdeki yıllar da Türk Kızılayı olarak bu tür yardımlarımız devam edecektir " dedi.