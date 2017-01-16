TÜRK KIZILAYI BAYBURT ŞUBESİNDEN EMNİYET GÜÇLERİNE ZİYARET

Türk Kızılayı Bayburt Şubesi Genel Hizmet Yöneticisi Ferit Kacır; “ Son zamanlarda Emniyet Güçlerimize yapılan menfur saldırıları kınamak, Türk Kızılayı olarak Emniyet Güçlerimizin yanında her zaman olduğumuzu belirtmek ve onlara her konuda destek olabileceğimiz göstermek adına ziyaretler gerçekleştirdik.Türk Kızılayı Bayburt Şubesi olarak ayrıca Bayburt Üniversitesi Gönüllü Öğrenci topluluğumuz ÜniKızılay ile birlikte Bayburt Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğünü ve Kontrol Noktalarını ziyaret ederek tatlı ikramında bulunduk ve onların yanında olduğumuzu belirttik.”